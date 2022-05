Se billederne: Mors-Thy holdt liv i spinkelt semifinalehåb

HÅNDBOLD:Med en sejr på 39-32 over Fredericia HK holdt Mors-Thy Håndbold søndag aften liv i et lille håb om at nå frem til dette års DM-semifinaler.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

Sejren betyder nemlig, at Mors-Thy Håndbold fik hentet de to første point i slutspillet og dermed har henholdsvis fire og fem point op til Aalborg Håndbold og Skjern Håndbold på de to øverste pladser i puljen. Der er tre spillerunder tilbage.

Mors-Thy Håndbold - Fredericia HK 39-32 (18-13) Stillinger undervejs: 3-3, 8-3, 10-5, 15-9 18-13 (pausestilling), 21-17, 24-19, 29-22, 32-26, 37-29

Mål, Mors-Thy Håndbold: Bjarke Christensen 10, Erik Toft 8, Mads Hoxer Hangaard 7, Marcus Midtgaard 5, Lasse Pedersen 3, Andreas Nielsen 2, Sander Øverjordet 2, Tim Sørensen 1, Emil Hansson 1

Topscorere, Fredericia HK: Kristian Stoklund 6, Martin Bisgaard 4, Nikolaj Nielsen 4,

Udvisninger: Mors-Thy 1, Fredericia HK 2 VIS MERE

Mors-Thy Håndbold var ellers stærkt svækket på målmandsposten til søndagens kamp. Cheftræner Niels Agesen måtte se bort fra sine to foretrukne målmænd Rasmus Henriksen og Rasmus Bech, og det betød, at den sædvanlige 2. divisonsmålmand Viktor Tofthøj Warrer tog plads i Mors-Thy-målet.

Det slap han rigtig godt fra i især første halvleg. Warrer havde godt fat i Fredericia-skytterne og var medvirkende til, at Mors-Thy fra kampens 5. til 12. minut vendte 2-3 til en føring på 8-3.

Efter små 20 minutter havde Viktor Tofthøj Warrer løftet sin redningsprocent til imponerende 50, og da holdkammeraterne ikke havde problemer med at omsætte chancer til mål i den anden ende, var føringen øget til 12-5.

Hjemmeholdet kom også foran med otte mål, men mod slutningen af første halvleg kom Fredericia dog lidt bedre med. Gæsterne havde pæn succes med at spille syv mod seks i angrebet. Der blev længere mellem redningerne fra Viktor Tofthøj Warrer, og det betød, at Mors-Thys føring midtvejs i kampen var reduceret til 18-13.

Også fra anden halvlegs start havde Mors-Thy-defensiven svært ved at finde en løsning på Fredericias syv mod seks-spil. Viktor Tofthøj Warrers redningsprocent var efterhånden banket ned omkring 30, men heldigvis for hjemmeholdet havde man også selv nemt ved at komme til scoringer, så 10 minutter inde i anden halvleg var føringen fortsat på fem mål ved stillingen 24-19.

Fredericia forsøgte sig midtvejs i anden halvleg med en mandsopdækning af Mads Hoxer Hangaard, men heller ikke det kunne stoppe Mors-Thys velsmurte angrebsmaskine. Mandsopdækningen gav bare mere plads til Erik Toft og Marcus Midtgaard, der med et mål hver bragte hjemmeholdet foran med 29-22.

Fredericia scorede de næste to mål, men spændende blev det dog aldrig for alvor. Der var efterhånden så langt mellem Viktor Tofthøj Warrers redninger, at også unge Simon Meinby Lundorf fik chancen i målet. Han blev noteret for et par redninger, og da Mors-Thy fortsat scorede efter behag, blev det til sidst til en meget overbevisende sejr.

Mors-Thy mod Fredericia