Mors-Thy hylder tilskuere: Bette Balkan løftede deres helte

HÅNDBOLD:Det var massive tilråb til Mors-Thy-holdet, der klart indtog lydbilledet i Jyske Bank Boxen, da semifinalen mellem Mors-Thy Håndbold og Skjern blev spillet lørdag eftermiddag.

Her tog nordvestjyderne finalepladsen, hvilket de i stor grad tilskriver de mange og højlydte fans - med tilnavnet Bette Balkan.

- At have Bette Balkan i ryggen er ubeskriveligt. Det giver så meget energi. Det kunne tydeligt ses på os. Det var fantastisk at have den opbakning. Vi har været usikre på, hvordan vi stod i forhold til weekenden, men med dem i ryggen gør det en kæmpe forskel. Det giver utroligt meget, siger Emil Bergholt, der spillede en stor rolle i semifinalesejren.

Mors-Thy mod Skjern i semifinalen i pokalturneringen.

- Jeg har glædet mig helt vildt meget til at spille for så mange mennesker. At der er så mange, der bakker os op, er endnu mere fantastisk, siger han efter mere end et år uden fyldte håndboldhaller.

Cheftræner Jonas Wille nød også at opleve markant håndboldpublikum, hvilket langt fra har været normen i den afgående træners tid i Mors-Thy.

- Når man gør noget positivt, bliver det forstærket, og det løfter spillerne. Det hjælper virkelig meget, og det er så dejligt, siger nordmanden.