Mors-Thy-kæmpe er fortsat på klubjagt

LEMVIG:Rasmus Henriksen storspillede, da det talte mest. Mors-Thy-keeperen kom ind og rullede gardinet ned i de sidste minutter af en tæt affære. Han var afgørende for, at Mors-Thy Håndbold kunne juble over en sejr på 29-26 over Lemvig-Thyborøn.

Sejren betyder, at Mors-Thy nu er tre point foran Lemvig-Thyborøn i nedrykningsspillet, og derudover har man tie breaker-fordel i tilfælde af pointlighed, fordi man blev bedre placeret i grundspillet.

Der var rigtig mange, der bød fint ind hos Mors-Thy. Mads Svane fik sat fint tempo i spillet, Marcus Midtgaard storspillede offensivt i anden halvleg, og midterforsvaret med Kasper Lindgren og Andreas Nielsen kom i vejen for alverdens forsøg på at komme til afslutninger.

- Vi var godt klar over, at det ville blive en krig. Vi var med på præmissen for det, siger Andreas Nielsen.

Han stod virkelig stærkt i det defensive billede sammen med sin makker, og de to virkede gennem hele kampen til at holde godt snor i Lemvig-Thyborøns syv mod seks-angreb. I tilgift leverede Andreas Nielsen den perfekte offensive præstation med fem scoringer på fem afslutninger.

I en helt lige første halvleg fik Mors-Thy-angrebet fundet en vej ind til Andreas Nielsen på stregen mod halvlegens slutning.

- Det er selvfølgelig fint, at jeg kunne bidrage med fem mål, men havde jeg været nul for fem, og vi havde vundet, så havde jeg været ligeså glad, for det handlede kun om sejren i dag, siger Andreas Nielsen.

I den anden ende kæmpede Mors-Thy med at få lukket ned for Lemvig-Thyborøns syv mod seks-spil. Blandt andet skulle nordvestjyderne også forholde sig til Rasmus Porup, der var hevet ud af håndboldpensionist-tilværelsen. Den tidligere Lemvig-profil var godt skydende inden pausen, men Mors-Thy havde fået nys om comebacket, så man var forberedt på Porups deltagelse.

- Vi vidste godt, at han var med, så vi var forberedt på det. Det var dog ikke planen, at han skulle score fem eller seks gange i første halvleg. Vi kan så sige, at det var okay, når vi fik holdt nogle af de andre spillere lidt nede, siger Andreas Nielsen.

Efter en helt igennem lige anden halvleg var det Mors-Thy, der trak fra mod slutningen, og det skyldtes ikke mindst de føromtalte redninger i slutfasen fra Rasmus Henriksen.

- Det var totalt afgørende. Man må bare sige, at det er høj klasse, at han kom ind og hev de redninger frem. Det viser lidt om kvaliteten, at han kan gøre det efter en kamp, som nok ellers ikke var hans bedste, siger Andreas Nielsen.

Med sejren har MTH taget et stort skridt mod en ny sæson i ligaen.

- Det er vanvittigt vigtigt, at vi vandt den her kamp. Særligt med Nordsjællands resultat mod Holstebro. Det handler bare om at komme så langt væk fra Lemvig-Thyborøn som muligt, siger Andreas Nielsen, der under alle omstændigheder er færdig i Mors-Thy efter denne sæson.

- Jeg er stadig på klubjagt, men jeg er tæt på at have noget på plads, siger Andreas Nielsen.