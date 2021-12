Mors-Thy-keeper toppræsterede i Skjern, men resten af holdet fulgte ikke med

HÅNDBOLD:Målmændene kom i fokus, da Mors-Thy Håndbold torsdag aften måtte indkassere endnu et nederlag. Skjern slog på hjemmebane nordvestjyderne 25-22 i HTH Herreligaen.

Derfor var det også en underlig følelse, som Mors-Thy-målmanden havde efter nederlaget.

- Det er rent ud sagt sur røv. Vi har haft meget fokus på ikke at lukke for mange mål ind inden kampen, da vi i de sidste kampe har lukket noget, der ligner 30 mål ind. Jeg synes egentlig. at vi stod rigtig godt defensivt og lykkedes med rigtig mange ting, men vi må også bare erkende, at vi ikke var der offensivt i dag, og det er rigtig ærgerligt, fortæller Rasmus Henriksen.

Om sin egen præstation har målmanden et godt bud på, hvor succesen kommer fra.

- Jeg tror, den skyldes mange ting. Det er blandt andet trygheden ved forsvaret og tilliden fra trænerne, der lader mig starte inde. Mod Skjern var der nogle langskud, som jeg synes, at jeg var hurtig på og gerne vil have, da jeg så kan stå på det korte hjørne, som er aftalt med forsvaret. Det var egentlig en udmærket kamp, det var bare træls, at vi ikke fik point, konstaterer Rasmus Henriksen, der vil tage sin brandkamp med sig videre til næste spillerunde.

- Det handler om, at vi skal ride videre på den bølge, vi nu har startet i forsvaret. Gennem hele kampen synes jeg, at vi stod fremragende defensivt, hvor vi havde de redninger, som vi skal have. Vi brændte for mange skud, og det skal vi selvfølgelig have evalueret på, så vi næste gang både får reddet de skud og får scoret på vores chancer., siger målmanden.

Skjern-målmand Christoffer Bonde gjorde også svært for Mors-Thy, der brændte over halvdelen af sine skud gennem første halveg.

Heldigvis for gæsterne diskede Rasmus Henriksen ligeledes op med hele otte redninger, hvilket holdt udeholdet inde i kampen og sikrede uafgjort 11-11 ved pausen.

I starten af anden halvleg diskede Mors-Thy-målmanden igen op med flotte redninger. Rasmus Henriksen pillede tre skud i træk, og så førte nordvestjyderne 13-12.

Kampfakta Skjern Håndbold - Mors-Thy Håndbold 25-22 (11-11) Stillinger undervejs: 2-3, 5-4, 8-6, 10-9, 11-11(pausestilling), 13-14, 15-15, 17-17, 19-18, 22-18 Mål, Mors-Thy: Sander Øverjordet 5, Lasse Pedersen 4, Mads Hoxer 3, Bjarke Christensen 2, Andreas Nielsen 2, Erik Toft 2, Viktor Bergholt 1, Tim Sørensen 1, Kasper Lindgren 1, Topscorer, Skjern: Eivind Tangen 7 Udvisninger: Skjern 2, Mors-Thy 3 Tilskuere: 2342 VIS MERE

Det var i sandhed målmændenes kamp, eftersom begge hold kæmpede med at få scoret mål helt frem til slutfløjtet. Både Rasmus Henriksen og Christoffer Bonde endte med redningsprocenter på 40, og det betød, at kampen længe balancerede på et knivsæg.

Det var først fem minutter før slutfløjtet, at hjemmeholdet formåede at få skabt luft ved at bringe sig foran 23-18. Med to minutter tilbage fik Mors-Thy dog barberet føringen ned til 23-21, men tættere på kom de ikke.

Mors-Thy er fortsat næstsidst i HTH Herreligaen - ét point efter Skive over nedrykningsstregen.