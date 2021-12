Mors-Thy-keeper toppræsterede i Skjern, men resten af holdet fulgte ikke med

HÅNDBOLD:Målmændene kom i fokus, da Mors-Thy Håndbold torsdag aften måtte indkassere endnu et nederlag. Skjern slog på hjemmebane nordvestjyderne 25-22 i HTH Herreligaen.

Skjern-målmand Christoffer Bonde gjorde det svært for Mors-Thy, der brændte over halvdelen af sine skud gennem første halveg.

Heldigvis for gæsterne diskede Rasmus Henriksen ligeledes op med hele otte redninger, hvilket holdt udeholdet inde i kampen og sikrede uafgjort 11-11 ved pausen.

I starten af anden halvleg diskede Mors-Thy-målmanden igen op med flotte redninger. Rasmus Henriksen pillede tre skud i træk, og så førte nordvestjyderne 13-12.

Kampfakta Skjern Håndbold - Mors-Thy Håndbold 25-22 (11-11) Stillinger undervejs: 2-3, 5-4, 8-6, 10-9, 11-11(pausestilling), 13-14, 15-15, 17-17, 19-18, 22-18 Mål, Mors-Thy: Sander Øverjordet 5, Lasse Pedersen 4, Mads Hoxer 3, Bjarke Christensen 2, Andreas Nielsen 2, Erik Toft 2, Viktor Bergholt 1, Tim Sørensen 1, Kasper Lindgren 1, Topscorer, Skjern: Eivind Tangen 7 Udvisninger: Skjern 2, Mors-Thy 3 Tilskuere: 2342

Det var i sandhed målmændenes kamp, eftersom begge hold kæmpede med at få scoret mål helt frem til slutfløjtet. Både Rasmus Henriksen og Christoffer Bonde endte med redningsprocenter på 40, og det betød, at kampen længe balancerede på et knivsæg.

Det var først fem minutter før slutfløjtet, at hjemmeholdet formåede at få skabt luft ved at bringe sig foran 23-18. Med to minutter tilbage fik Mors-Thy dog barberet føringen ned til 23-21, men tættere på kom de ikke.

Mors-Thy er fortsat næstsidst i HTH Herreligaen - ét point efter Skive over nedrykningsstregen.