Mors-Thy klar til ny kamp efter triumf: Glad og øm på samme tid

HÅNDBOLD:Kroppen er øm, men humøret er højt hos spillerne fra Mors-Thy Håndbold efter den meriterende sejr i pokalkvartfinalen over TTH Holstebro onsdag aften.

For første gang står holdet blandt de sidste fire mandskaber i Santander Cuppen og kan dermed se frem til at afslutte sæsonen med finalestævnet i juni.

Men holdet har ikke tid til at hvile på laurbærrene, for allerede fredag aften skal de igen i kamp på hjemmebanen, når Århus Håndbold gæster Nykøbing.

- Vi har kun kørt en let udstrækning torsdag. Kroppen er da lidt øm, men vi har også så meget selvtillid, som vi kan tage med ind til kampen fredag, siger playmakeren Frederik Tilsted.

- VI spillede så god en kamp mod TTH, og hvis vi kan fortsætte det angrebsspil, så har vi gode muligheder mod Århus. Kan vi holde samme tempo i bolden, får vi gode muligheder for indspil til stregen, siger han.

Generelt har det været en rigtig god sæson for Mors-Thy Håndbold, der også ligner et sikkert bud på en plads i slutspillet, ligesom man altså nu skal spille med om pokalsejren.

Og det lader ikke til at have rokket ved noget, at flere af spillerne i al hast måtte rykke væk fra Thisted og til andre byer, da lukningen af Nordjylland ramte i sidste uge.

- Der var ikke mange betænkeligheder herfra. Det er jo mit arbejde at spille håndbold, og hvis jeg ville det, så måtte jeg jo flytte, siger Frederik Tilsted, der har fået midlertidig residens ved svigerforældrene i Nykøbing.

- Vi har jo gjort alt efter bogen, og jeg tror, at jeg er blevet coronatestet tre gange på en uge for at være på den sikre side, siger han.

Kampen mod Aarhus spilles fredag aften klokken 19.30.