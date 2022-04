Mors-Thy klar til slutspil: Bech vendte fuser til fest

HÅNDBOLD:Da Mads Hoxer med et halvt minut tilbage af kampen mellem Mors-Thy og Fredericia bragte hjemmeholdet foran med 30-28 var slutspilspladsen i hus. Det blev fejret efter alle kunstens regler, og vidste man ikke bedre, kunne man sagtens tro, at Mors-Thy Håndbold havde vundet et mesterskab.

I sekundet for slutsignalet blev der linet op til efterfest, hvor der var gratis øl til alle de fremmødte i hallen.

Den udvikling stod i skarp kontrast til fornemmelsen i de første 35 minutter af lørdagens opgør.

Med et enkelt point kunne Mors-Thy booke billet til slutspillet for første gang siden 2017. Kampen var derfor imødeset med stor spænding fra hjemmeholdets mange trofaste fans, der til en afveksling mødte en ligeværdig modstander på lægterne. Fredericia er nemlig begunstiget med nogle både vokale og medlevende fans, der havde taget turen fra fæstningsbyen til Thisted.

Med andre ord var det ikke kun på banen, at der var godt gang i duellen. De to fangrupperinger gjorde det til en fornøjelse at være til håndbold lørdag eftermiddag i den nyrenoverede hal. Mors-Thys svar på Safri Duo pumpede løs på de medbragte trommer, som gjaldt det liv eller død, mens Fredericias fans fik vist, at man kan råbe overdøve selv den mest vedholdende DJ.

Mors-Thy Håndbold mødte lørdag hjemme i i Thyhallerne Fredericia i HTH Herreligaen. Her ses Marcus Midtgaard på vej igennem. Foto: Lars Pauli

I kampens indledning var det udeholdets fans, der havde klart mest at juble over. Faktisk kunne Bette Balkan med god samvittighed have indkaldt heltene på banen til en kammeratlig opsang, for det var alt andet end imponerende, hvad MTH præsterede i de første 10 minutter. Bagud 1-6 virkede slutspilssikringen som en fjern drøm.

Mors-Thy er dog et hold af fightere, og en udskiftning på keeper-posten vækkede hjemmeholdet. Rasmus Bech kom ind og fik bedre fat end Rasmus Henriksen, der stort set kun havde fanget luft i kampens indledning.

Da Mads Hoxer flåede læderet ind i nettet til 7-9, var alle i hallen med på, at Mors-Thy var tilbage i opgøret. Få minutter senere var den fornemmelse også fremherskende på måltavlen, da stillingen var 10-10.

Det var dog en kort fornøjelse for MTH. På trods af flere udvisninger til Fredericia formåede gæsterne alligevel at løbe fra de blåklædte spillere. På få minutter genetablerede Fredericia en signifikant føring. Et par brændte afslutninger og en teknisk fejl senere stod der 14-10 til gæsterne. Der blev brændt lystigt på skiftende Fredericia-keepere, og selvom Rasmus Bech i MTH-målet tog godt fra, så brændte holdkammeraterne endnu flere skud i den modsatte ende.

Kampen i tal Mors-Thy Håndbold - Fredericia HK 31-29 Stillinger undervejs: 0-3, 1-6, 3-7, 5-8, 10-10, 10-14, (13-16), 15-20, 22-21, 25-23, 29-26 Mål for Mors-Thy: Bjarke Christensen 8, Mads Hoxer 7, Sander Øverjordet 6, Lasse Pedersen 3, Marcus Midtgaard 3, Axel Franzen 2, Tim Sørensen 1, Erik Toft 1 mål. Topscorere for Fredericia: Martin Bisgaard 8, Kristian Stoklund 5 mål Udvisninger: Mors-Thy 0, Fredericia 5 VIS MERE

Da indledningen fra første halvleg så ud til at gentage sig fra anden halvlegs begyndelse, begyndte diskussionerne at indfinde sig blandt det håndboldkyndige publikum. Det kunne ikke være rigtigt, at det ikke kunne gøres bedre. For jo det kunne gøres meget bedre.

Rasmus Bech var kongen af Thyhallen i den periode af kampen. Han nappede alt, og samtidig vågnede Mors-Thys højrebacker op til dåd. Først meldte Tim Sørensen sig på banen med et par gode aktioner. Det ville Mads Hoxer ikke stå tilbage for, og stortalentet stemplede nu for alvor ind. Da han bragte Mors-Thy i front med 22-21 eksploderede hallen i et kollektivt jubelbrøl.

Momentum og rollefordelingen var nu byttet godt og grundigt rundt. Fredericia blev ramt af en blå bølge og en orange mur i form af en storspillende Rasmus Bech.

Rasmus Bech i aktion i målet mod Fredericia. Foto: Lars Pauli

Kampen på tilskuerpladserne var stadig ligeså tæt som stillingen på måltavlen. Fredericias fans ydede god modstand, men nu var de oppe mod et toptændt hjemmepublikum, der anført af Bette Balkan skabte Danmarks fedeste halbal.

Sander Øverjordet havde nu også fundet danseskoene frem, og han steppede flere gange forbi sin direkte modstander, som var det en vals uden makker. Der var i det hele taget et helt andet tempo i hjemmeholdets angrebsspil, der havde fundet sit topgear frem, da der virkelig var brug for det.

At man ikke lader sig rive unødvendigt meget med på disse kanter blev fremragende illustreret i minutterne efter sejren og slutspilspladsen var i hus. En af de mange frivillige faldt i snak med en god bekendt, hvor han blot konstaterede: - Det er meget dejligt, for nu er vi sikret en ny sæson i ligaen.

Mors-Thy er imidlertid også sikret en række sjove kampe, og hvem ved? Måske er der flere store fester i vente i denne sæson.