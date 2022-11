Mors-Thy kørte vestjyder over og fik stoppet sejrstørken

NYKØBING:Efter fire nederlag i træk fik håndboldherrerne fra Mors-Thy Håndbold onsdag aften endelig smagt sejrens sødme igen.

Hjemme i Nykøbing blev det til to meget vigtige point i forsøget på at holde sig inde i ræset om en slutspilsplads, da Ribe-Esbjerg blev slået med 33-25.

Sejren kom i hus efter en meget stærk anden halvleg, hvor Mors-Thy vendte en vestjysk pauseføring på 13-12 til en ganske komfortabel sejr. Der er nu fem point op til TTH Holstebro på den slutspilsgivende ottendeplads.

Mors-Thy Håndbold - Ribe-Esbjerg 33-25 Stillinger undervejs: 3-3, 4-4, 6-6, 10-10, 12-13 (pausestilling), 14-15, 19-17, 22-20, 25-21

Mål, Mors-Thy Håndbold: Marcus Midtgaard 8, Axel Franzén 6, Frederik Bjerre 6, Nicolaj Spanggaard 4, Lasse Pedersen 4, Victor Norlyk 2, Mads Svane Knudsen 2, Rasmus Henriksen 1

Topscorer, Ribe-Esbjerg: Magnus Haubro 7

Udvisninger: Mors-Thy Håndbold 2, Ribe Esbjerg 2 VIS MERE

I kampens indledning kom Mors-Thy bagud med både 0-2 og 1-3, men det var den største forskel, der var på holdene i første halvleg.

Mads Svane Knudsen fik med et par fine mål bragt hjemmeholdet op på omgangshøjde, og derfra fulgtes de to hold pænt ad.

Det var blandt andet, fordi Rasmus Henriksen storspillede i Mors-Thy-målet. De fleste af målmandens otte redninger i første halvleg var på helt åbne chancer.

I den anden ende bød skiftende Ribe-Esbjerg-målmænd ham dog godt op til dans, og især Lasse Pedersen brændte et par store chancer i direkte dueller med Agúst Eli Björgvinsson.

Rasmus Henriksen landede på en redningsprocent på 41 mod Ribe-Esbjerg, og mange af redningerne var på helt oplagte chancer. Foto: Bo Lehm

20 minutter inde i kampen fik Mors-Thys viceanfører dog revancheret sig en smule, da han udnyttede et straffekast til at score til 8-7 og sørge for aftenens første Mors-Thy-føring.

Det reagerede Ribe-Esbjerg på ved at tage en timeout, og med to hurtige mål var overtaget tilbage på vestjyske hænder. Marcus Midtgaard holdt Mors-Thy helt inde i kampen med to scoringer i træk, men det gennemgående billede var, at hjemmeholdet måtte slide hårdt for målene.

Derfor kunne Ribe-Esbjerg også gå til pause foran 13-12. Den føring kunne endda have været et mål større, hvis Rasmus Henriksen ikke havde rundet første halvleg af med en redning på et straffekast fra gæsterne.

Fra anden halvlegs start havde Mors-Thy til gengæld ikke problemer med at komme til store chancer. Det havde Ribe-Esbjerg heller ikke, men da Rasmus Henriksen igen bød ind med en stor redning, udnyttede Axel Franzén det syv minutter inde i anden halvleg til igen at bringe hjemmeholdet i teten ved 16-15.

To mål i træk fra Frederik Bjerre gav også Mors-Thy aftenens første tomålsføring ved 18-16. Hos Ribe-Esbjerg var de to tidligere Mors-Thy-profiler Marcus Dahlin og Marcus Mørk med en scoring hver dog med til at holde gæsterne inde i kampen, men Mors-Thy fastholdt overtaget, fordi man nu efterhånden havde fået skudt hul på de skiftende Ribe-Esbjerg-målmænd.

Frederik Bjerre var sikkerheden selv med seks mål på seks forsøg. Foto: Bo Lehm

Så fulgte en periode med en stribe store tekniske fejl fra begge hold. Det dødvande fik Mors-Thy dog brudt først, og belønningen var en føring på 23-20 med 12 minutter tilbage.

Et par minutter senere afgjorde højrebacken Nicolaj Spanggaard reelt kampen til hjemmeholdets fordel, da han med to scoringer i træk gjorde det til 26-21, og derfra var der aldrig tvivl om kampens udfald igen.