Mors-Thy kom aldrig tilbage fra rædselsstart i Aarhus

HÅNDBOLD:Cheftræner Niels Agesens tropper nåede knap nok at indtage halgulvet i Aarhus, inden det østjyske hjemmehold kørte videre på en stærk stime.

Skanderborg Aarhus Håndbold kom nemlig direkte fra tre ligakampe uden nederlag - heriblandt en sejr over KIF Kolding - og et succesfuldt avancement i Europa. Alt imens kom nordvestjyderne fra senest at have oplevet et sammenbrud, som resulterede i et nederlag til SønderjyskE.

Dermed var det et formstærkt mandskab, som fra første sekund afviste Mors-Thy Håndbold i lørdagens ligakamp og førte fra start til slut. Opgøret endte således 37-29.

Skanderborg Aarhus Håndbold - Mors-Thy Håndbold 37-29 (20-14) Stillingen undervejs: 3-0, 9-3, 14-9, 20-14 (pause), 23-19, 29-22, 32-24, 35-28

Topscorer, Skanderborg Aarhus: Jonathan Mollerup, 8 mål

Mål, Mors-Thy: Nicolaj Spanggaard 5, Tim Sørensen 4, Magnus Norlyk 4, Marcus Norrbrink 4, Frederik Bjerre 4, Axel Franzén 3, Mads Thymann 2, Marcus Midtgaard 2, Lasse Pedersen 1

Udvisninger: Skanderborg Aarhus 2, Mors-Thy 5

Tilskuere: 1485 VIS MERE

Der blev lynhurtigt slået et markant hul ned til Mors-Thy, som kæmpede med at få den defensive organisation på plads. Det væltede altså ind med tidlige mål, som gjorde, at hjemmeholdet allerede efter ti minutter var foran med 9-3.

Det reagerede Niels Agesen på og satte Lasse Vuust ind i stedet for Rasmus Henriksen, som ellers har været en stærk sidste skanse for nordvestjyderne i længere tid. Det var med til at sætte en kortvarig prop i defensiven, som særligt led under Skanderborg Aarhus' flyvende højreback, Jonathan Mollerup.

Gennem resten af første halvleg blev der dæmmet mere op, og dermed gik Mors-Thy til pause med stillingen 20-14 til hjemmeholdet. Det krævede altså et større comeback efter pausen.

I anden halvleg var Rasmus Henriksen igen tilbage mellem stængerne, og udeholdet begyndte at æde sig tilbage i opgøret. Et par angrebsfejl hos Skanderborg Aarhus skabte momentum for nordvestjyderne, og hurtigt var forspringet skrumpet ind til fire mål.

Det holdt dog ikke længe. En udvisning til Axel Franzén satte en stopper for comebacket, og selvom Mors-Thy også selv fik masser af tid i overtal i kraft af to østjyske udvisninger lige efter hinanden, kørte hjemmeholdet igen på. Dermed blev forspringet igen kørt op på en god håndfuld mål gennem resten af anden halvleg, hvor gæsterne til sidst måtte sætte alt ind.

Her spillede Niels Agesen i flere omgange med tomt mål for at skabe et overtal og jagte den sidste chance for at stjæle point i Aarhus. Men forsvaret kæmpede til sidste sekund med at finde sig til rette, og der blev aldrig sat en kæp i hjulet på fusionsklubbens pointræs.

Alt imens fik flere af hjemmeholdets unge spillere spilletid og mål på kontoen gennem de afsluttende minutter. Det endte altså med en magtdemonstration af formstærke Skanderborg Aarhus Håndbold.