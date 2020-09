Mors-Thy kom godt fra land: Sejrede over Ringsted i ligastarten

HÅNDBOLD:For præcis en uge siden spillede Mors-Thy Håndbold sig stensikkert videre til kvartfinalerne i Santander Cuppen med en sejr på 35-26 over seneste sæsons nedrykkere fra Nordsjælland Håndbold.

Lørdag eftermiddag var det knapt så overbevisende, da oprykkerne fra TMS Ringsted kom på besøg i "Bette Balkan" på Mors. Men i sidste ende blev sejren kæmpet i hus med cifrene 30-25.

Det var til at se, at det var den første ligakamp for Mors-Thy Håndbold, siden corona-pandemien lukkede landet. Det var et hjemmehold, som skulle bruge lidt tid på at spille sig varme, men efter pausen fik de det til at klikke, og så så det i perioder rigtigt godt ud.

Første halvleg var en yderst tæt affære, hvor TMS Ringsted hele vejen igennem havde den lille overhånd, mens Mors-Thy ivrigt forsøgte at få den første føring.

Oprykkerne kom med et aggressivt udtryk fra start, da de i offensiven tog målvogteren ud og satte en ekstra markspiller ind.

Det var en taktik, som hjemmeholdt havde svært ved at dække op for i kampens indledning, og derfor kunne en velspillende Laurtiz Legér efter fem minutter sende Ringsted foran 3-1.

Da ligabenene blev varmere for Mors-Thy-spillerne, så lykkedes de i langt højere grad at straffe Ringsted-holdet på kontra, mens de offensive profiler som Mads Hoxer, Erik Toft og Emil Bergholt ligeledes fandt rytmen i angrebet.

Problemet for værterne var, at hver eneste gang de kom på omgangshøjde med udeholdet, så fandt Ringsted-spillerne et ekstra gear og kunne igen sikre sig en smal føring.

Mors-Thy nyerhvervede målmand Rasmus Bech blev sendt på banen mod første halvlegs afslutning, og han startede særdeles godt ud med et reddet straffe og havde en stor andel i, at Mors-Thy kunne gå til pause med 14-14.

Det var et meget mere aggressivt Mors-Thy-mandskab, som kom ud fra omklædningsrummet efter pausen. Frederik Tilsted kunne således efter små fem minutter skyde værterne foran med tre.

Føringen var godt hjulpet på vej af Rasmus Bech, som fortsatte sit tårnhøje niveau i målet med en redningsprocent, som flere gange lå omkring 50.

TMS Ringsted ville dog ikke slippe morsingboerne af syne, og kæmpede sig bravt tilbage i kampen, da Mads Dudek med 10 minutter tilbage af kampen fik udlignet til stillingen 22-22.

Nærkontakten ville Frederik Tilsted ikke tillade, og med et par hurtige scoringer fik han hjemmeholdet tilbage i front med tre mål.

Derfra kom Mors-Thy aldrig i problemer, og de fik dermed en perfekt start på deres ligakampagne.