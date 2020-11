Mors-Thy kom ned på jorden igen: Tabte stort i fejlfyldt kamp

HÅNDBOLD:Mors-Thy, som onsdag spillede sig i Final4 med en sejr over TTH Holstebro, kom i den grad ned på jorden igen, da de tabte med 28-36 på hjemmebanen på Mors til Århus Håndbold i Herre Håndbold Ligaen.

Det var stribevis af tekniske fejl og dårlige beslutninger, som gjorde, at hjemmeholdet fredag aften fik én på sinkadusen af østjyderne.

Nordvestjyderne lignede ellers nogle, som fra start var klar på at ride videre på onsdagens sejr.

Det var de to fløje Tim Sørensen og Bjarke Christensen, som gav Mors-Thy en noget nær perfekt start, da de med to scoringer hver hurtigt sendte de blåklædte foran med 4-2.

Aarhusianerne var dygtige til at afholde hjemmeholdets farlige skytter fra at afslutte. Det, kombineret med en periode med tonsvis af fejl i offensiven, gjorde, at Århus fik indhentet Mors-Thy og bragt sig foran med en enkelt.

Selvom hjemmeholdet havde svært ved at sætte bagspillerne op, så scorede det tre gange i streg ved at brede spillet ud til fløjene. Det var således et kvarter inde i kampen kun Bjarke Christensen med fire mål og Tim Sørensen med tre mål, som endnu havde scoret for Mors-Thy.

Værterne var godt halvvejs inde i første halvleg i teten, hvor de på endnu et mål af Bjarke Christensen kom foran med 9-6. Men så gik der gummiarm i den, og det inviterede østjyderne tilbage i kampen. Den invitation tog de gladeligt imod, og så var de foran med 10-9.

Det fremtvang endelig en af bagspillerne til at komme på måltavlen. Hele 22 minutter inde i kampen. Det var Jonas Gade, som med et godt gennembrud fik udlignet.

Men det betød ikke, at de offensive problemer var et overstået kapitel. Tekniske fejl, skud i paraderne og elendige afslutninger fra hjemmeholdets side gjorde, at Århus trak fra og gik til pause foran 16-13.

Med otte scoringer gjorde Bjarke Christensen sit for at hjælpe Mors-Thy til sejr. Foto: Henrik Louis

Det var heller ikke i de første par minutter efter pausen, at Mors-Thy fik løst problemerne. Århus Håndbold havde for let ved at spille sig til chancer, og de udbyggede dermed føringen til fire mål.

Mors-Thy fik reduceret gæsternes føring til to mål, men en ny række af tekniske fejl fik den konsekvens, at Århus nu var oppe med 23-18.

Det var en måldifference, som gæsterne havde svært ved barbere ned, og de skulle derfor levere et fejlfri sidste kvarter, hvis de skulle have noget med fra kampen.

Med et lille kvarter tilbage kom muligheden til at hente ind på gæsterne, da de blev ramt at tre udvisninger i træk, men symptomatisk for Mors-Thy så var afstanden stadig på fem mål, da den sidste Århus-spiller kunne løbe på banen fra skammekrogen.

Og når Mors-Thy ikke kunne gribe chancen med flere mand i overtal, så var det en umulighed at lave comebacket. Århus Håndbold fortsatte med at dominere og kunne derfor slutte af med en storsejr på 36-28.

Mors-Thy har efter nederlaget til Århus Håndbold tabt de seneste tre kampe i Herre Håndbold Ligaen. De får chancen for at vende den negative stime på torsdag, når de gæster TMS Ringsted.