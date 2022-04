Mors-Thy-krumtap i specielt gensyn

HÅNDBOLD:Når Mors-Thy Håndbold lørdag spiller sidste kamp HTH Herreligaens grundspil mod Nordsjælland bliver det et gensyn for Andreas Johann Nielsen, der i sommer tog turen fra netop Nordsjælland til Mors-Thy.

- Det bliver specielt på en god måde, tænker jeg. Det virker til, at de prøver at fylde hallen, for de har jo meget at spille for, kan man sige - det bliver da specielt.

- Det bliver en fed fornemmelse at komme tilbage at mærke en fed kulisse i det område og de haller, jeg har brugt fem år af mit liv på. Jeg glæder mig helt vildt til det, det skal jeg ikke lægge skjul på, lyder det med glæde i stemmen fra den dygtige forsvarsspiller.

Han lægger ikke skjul på, at han skylder klubben en masse og i snakken med Nordjyske, er det lutter positive gloser, der lyder om den gamle klub, der har været med at til at danne den håndboldspiller, han i dag er i Mors-Thy.

- Det var starten på min seniorkarriere, så det betød meget for den læring, jeg fik de første fem år. Det handler om at starte godt ud som senior og få nogle gode oplevelser, og det fik jeg i Nordsjælland, selvom det gik op og ned. Det startede med oprykning fra 1. division, derefter slutspil, nedrykningsspil og nedrykning, så jeg prøvede lidt af hvert i Nordsjælland - det har sikkert gavnet mig længden.

- Vi havde nogle rigtig fede oplevelser i Nordsjælland, som jeg ikke tager for givet på nogen måde, og jeg vil værdsætte dem resten af livet. Klubben betyder rigtig meget for mig, det skal jeg ikke lægge skjul på. Det er en fed klub med gode mennesker, ligesom det er heroppe i Mors-Thy, siger stregspilleren om sin lærerige tid i Nordsjælland.

Andreas Johann Nielsen har nok mere smil på, når han tænker på kampen lørdag, hvor han står over for gamle venner. Foto: Bente Poder

Andreas Nielsen fik en svær start i Mors-Thy, hvor skader holdt ham tilbage, men der er siden blevet rettet op på det, og han har fået lige præcis, hvad han ønskede, da han valgte at tage skridtet fra Nordsjælland til Nordvestjylland.

- Ønsket var at tage min karriere til det næste skridt. Jeg følte Nordsjælland var det første skridt rigtige første skridt, og jeg føler også nu, at Mors-Thy er det rigtige andet skridt. Jeg ville gerne spille på et hold, hvor der var lidt mere udfordring, fordi man skal trods alt også presses og have det sværere til træning uden at forklejne nogen, jeg har spillet med før, var det et naturligt skridt opad stigen at tage til Mors-Thy, siger Andreas Johann Nielsen, der håber på flere slutspilspladser i fremtiden med Mors-Thy.

- Vi har to norske landsholdsspillere og et par enkelte danske, når de har en bred trup, så der er ekstra tryk på til træning, hvor det er et nøk op i forhold til, hvad jeg har været vant til.

Andreas Nielsen og Mors-Thy Håndbold har ikke det store at spille for, når de lørdag 15.30 spiller mod Nordsjælland, men det har alligevel ikke holdt ham fra at give lidt tips forud for opgøret til trænerteamet med Niels Agesen i spidsen.

- Jeg tror alle, der skal spille mod en tidligere klub har lidt tips til, hvordan de spiller. Om man kan bruge det eller ej, ved jeg ikke, for de kender jo også mig. Jeg kender spillerne lidt mere indgående, og der har jeg selvfølgelig givet lidt input.

- Vi ser frem til at kunne bygge noget momentum mod slutspillet. Vi går efter at vinde hver kamp, det skal der ikke være nogen tvivl om, lige meget om der er noget at spille for eller ej. Jeg er med på, at der er mere på spil for Nordsjælland, og det kan man nok se i morgen, hvor de har lidt mere nerve.

- Vi håber på at kunne bruge kampen positivt i forhold til at tage noget med videre, og en sejr er en god måde at komme ind i slutspillet på. Det skal nok blive en tæt og fed kamp, slutter Andreas Johann Nielsen.