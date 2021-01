Mors-Thy krydser fingre for skadede profiler

HÅNDBOLD:2020 sluttede alt andet end lykkeligt for Mors-Thy Håndbold med ni liganederlag i træk, men når herrernes bedste håndboldrække genoptages i februar, er holdet formentlig forstærket.

De to bagspillere Erik Toft og Frederik Tilsted sluttede det forgangne år på skadeslisten, men i Mors-Thy krydser de fingre for, at duoen er spilleklar, når det går løs 6. februar hjemme mod Lemvig-Thyborøn.

- Det håber vi på. De er tilbage i træning, men de er ikke klar til decideret håndboldtræning endnu. Vi håber, at de kan træne med i den sidste uge af opstarten, og måske kan de også spille lidt i den sidste testkamp, siger Mors-Thy-træner Jonas Wille med henvisning til generalprøven 29. januar mod Skjern Håndbold.

Inden da venter også testkampe mod Bjerringbro-Silkeborg og TTH Holstebro, og alle kampene bliver efter alt at dømme uden Sander Øverjordet, der havde et svært efterår i Mors-Thy, men alligevel har fundet vej til den norske VM-trup.

- Jeg tror, at det er godt for hans selvtillid, at han er kommet med i det selskab. Det kunne også have været fint, at han havde haft mulighed for at træne en masse her, men har man en mulighed for at komme med til VM, skal man som klub og træner se det som noget positivt, siger Jonas Wille, der til gengæld ikke regner med at skulle afgive Mads Hoxer, selv om den unge højre back er blevet indlemmet i Danmarks bruttotrup.

- Det er et godt skulderklap til Mads, at han er inde i billedet, men jeg vil blive ret overrasket, hvis nogen fra bruttolisten bliver kaldt til Egypten. Skulle det ske, ville det dog kun være en dejlig bonus for både klubben og Mads, siger Jonas Wille.

Trods de mange nederlag skal Mors-Thy-træneren ikke bruge kamppausen i januar på et større psykologisk arbejde.

- Det er ikke sådan, at vi sidder og har krisesamtaler. Vi prøver at sætte fingeren på de ting, vi skal forbedre, og så arbejder vi med det - i stedet for at snakke og tænke konsekvenser hele tiden. Der er ingen her, der er tilfredse med at tabe så mange kampe, men jeg oplever en motiveret gruppe, der bestemt ikke har resigneret, siger Jonas Wille.