Mors-Thy løb ind i nederlag i Esbjerg: - Det blev værre, end det burde

HÅNDBOLD:Det lykkedes ikke Mors-Thy Håndbold at ride videre på sejren over Skive fH, da Ribe-Esbjerg fredag aften viste sig for stærke og slog nordvestjyderne med 30-25 i egen hule.

Lasse Pedersen bragte ellers Mors-Thy foran med 2-1 efter få minutters spil, men herefter indledte Mors-Thy en måltørke på syv minutter. Det udnyttede hjemmeholdet til at trække fra og etablere end føring på 6-2.

Nordvestjyderne fik stoppet blødningen, men formåede ikke at hente ind på Ribe-Esbjerg. Derfor var afstanden stadig på fire mål halvvejs i første halvleg.

Et par mål af den svenske nytilføjelse Johan Nilsson gjorde, at Mors-Thy’s muligheder for et comeback stadig var realistisk ved pausetid.

- Vi brugte for lang tid på at få styr på defensiven. Vi hang slet ikke sammen i midten. Desuden brændte vi tre friløbere og smed afleveringer lige hænderne på modstanderen. Det gjorde, at vi haltede efter ved pausen, lyder det fra cheftræner Niels Agesen.

Træneren havde fornemmelsen af, at det kun var små justeringer, som skulle til.

- Vi ændrede et par småting i pausen, og vi var jo sådan set også tæt på til sidst, siger han.

Mors-Thy’s start på anden halvleg gav til gengæld ikke de store indikationer på, at et comeback var under opsejling. Der blev simpelthen brændt for alt meget.

Men med tre hurtige scoringer fra fløjspilleren Bjarke Christensen var Mors-Thy kun bagud med to mål med et kvarter tilbage.

Norske Erik Toft kunne endda barbere forspringet ned til et enkelt mål, men en række tekniske fejl kostede dyrt for Mors-Thy mod slutningen af kampen. Ribe-Esbjerg straffede dem prompte og kunne sikkert køre sejren i land.

- Det blev lidt værre på papiret, end det burde. Men vi fik spillet et par debutanter ind på holdet. Særligt Johan Nilsson gjorde det supergodt, lyder det fra Mors-Thy-træneren.

Foruden Johan Nilsson fik stregspilleren Andreas Nielsen debut.