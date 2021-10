Mors-Thy løber panden mod muren: Her kigger holdet efter forstærkninger

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold leverede langt fra en præstation, som holdet kunne være tilfreds med, da det lørdag blev til et hjemmenederlag på 28-33 mod SønderjyskE i HTH Herreligaen.

Nordvestjyderne haltede efter i starten, men fik bragt sig på 14-14 i de døende sekunder af førte halvleg. Efter pausen gik det helt galt for hjemmeholdet, som ad flere omgange var bagud med ni mål.

- Vi var alt for passive i vores forsvar. Det første kvarter var rigtig skidt rent defensivt. Det fik vi løst frem mod pausen, og jeg tænkte, at hvis vi fortsat dækkede sådan op, så havde vi en fin mulighed.

- Men så gik det helt galt i vores midterforsvar. Vi har én mand, som stod for 12 frikast, mens de andre ikke lavede nogen, og det var bare ikke godt nok, når vi mødte så godt et skydende hold, som SønderjyskE er, lyder det fra Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Holdets topscorer Bjarke Christensen var enig i den analyse. Han var langt fra tilfreds med anden halvleg.

- Der skete mange ting, som ikke var i orden. Vi kom på 15-14, men derefter faldt korthuset helt sammen. Der blev begået for mange personlige fejl, vi lukkede ikke af i forsvaret og tilladte alt for mange mål.

- I øjeblikket er det en sum af mange ting. Vi er nok lidt ramt på selvtilliden, så nu handler det om at grave dybt. Vi skal vise, at vi stadig synes, det er sjovt at spillet håndbold. Vi skal fokusere på de positive momenter, og det må være vores publikum, som giver den fuld gas i gode og dårlige tider, siger Bjarke Christensen.

På trods af at klubben befinder sig andensidst i tabellen, så ser Niels Agesen ikke grundt til panik.

- Der er ingen panik. Hvis vi spillede kummerligt, var jeg bekymret. Men vi skabte 40 chancer, og det kan jeg jo kun være tilfreds med.

- Det er tydeligt, at det er ressourcerne, som er knappe. Jeg skal til at skifte langt tidligere, end jeg gør, siger cheftræneren.

Det er ikke første gang, at Mors-Thy-lejren fremhæver, at det er ressourcerne, som koster holdet i øjeblikket. Men hvordan har klubben forsøgt at løse et problem, som ikke kan fjernes på træningsbanen.

- Vi skal først og fremmest have folk tilbage fra skader eller nye folk ind, siger Niels Agesen og fortsætter:

- Vi har ledt med lys og lygte, men det er bare ikke nemt at hente nye spillere på det her tidspunkt af sæsonen.

- Vi har kigget i ligaen, 1. division, i hele Skandinavien og Tyskland. Vi har forsøgt at leje spillere, men har løbet panden mod en mur. Vi har bestemt forsøgt, men vi sætter også barren højt for, hvad vi skal have ind. Vi skal også tænke på fremtiden, for vi har en masse dygtige ungdomsspillere, som på sigt vil kunne begå sig på holdet.