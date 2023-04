Mors-Thy lukkede grundspil med nederlag

SILKEBORG:Mors-Thy tog en trist, kedelig og fremfor alt fejlbehæftet afsked med grundspillet, da man tabte 32-27 til BSH.

Efter knap fem minutters spil førte Mors-Thy 3-0 i tekniske fejl, men på måltavlen var man bagud med 5-0. Det var med andre ord en genudsendelse af tidligere kampe, hvor Mors-Thy nærmest har korsfæstet sig selv med alt for mange tekniske fejl og mangelfuldt forsvarsspil.

- Jeg er træt af, at vi - undskyld mit sprog - pisser det hele væk i starten af kampen. Det var der absolut ingen grund til. Der er nogle folk i klubben og nogle fans, som vi dybest set ikke kan være det her bekendt, siger Niels Agesen.

Til alt held for Niels Agesens tropper var der ikke det store på spil, for det var allerede fastlagt, at Mors-Thy får et point med over i nedrykningsspillet, mens BSH for sin del også var sikker på at slutte som nummer tre og dermed få et point med over i mesterskabsspillet.

En kamp uden betydning og blottet for spænding er sjældent nogen medrivende oplevelse, men de to holds fans skal have ros for at leve sig betydeligt mere ind i kampen, end Mors-Thys fejlproducerende spillere formåede.

Den medrejsende "Bette Balkan"-delegation kunne trods ihærdige forsøg på opbakning ikke vække Mors-Thy-spillerne, der ganske enkelt ikke ramte et acceptabelt niveau i de første 30 minutter. I stedet blev det en omgang søvngænger-håndbold, hvor BSH-spillerne med lidt forudseenhed var i stand til at bryde boldbaner et imponerende antal gange.

Ni tekniske fejl fra MTH-spillerne satte sit tydlige spor, og eneste spændingsmoment i kampen var, om BSH ville bringe sig foran med 10 inden pausen.

Der er som sådan ikke noget forkert i, at Mors-Thy bliver overmatchet mod BSH, men så langt inde i sæsonen burde man mene, at MTH-spillerne efterhånden havde fundet et lidt højere bundniveau, end det der blev vist i Silkeborg.

Kampen var reelt afgjort efter 10 minutter, og på intet tidspunkt opstod der bare skyggen af comeback fra Mors-Thys side.

Bjerringbro-Silkeborg - Mors-Thy Håndbold 32-27 Håndbold, mænd

HTH Ligaen

Stillinger undervejs: 5-0, 8-2, 12-6, 14-8, 17-9, (20-12), 22-15, 24-16, 27-17, 30-21, 32-24

Topscorer for BSH: Mads Kjeldgaard Andersen 10.

Mål for Mors-Thy: Frederik Bjerre 5, Magnus Norlyk 4, Lasse Pedersen 4, Marcus Midtgaard 4, Mads Svane Knudsen 3, Andreas Nielsen 3, Marcus Norrbrink 1, Allan Toft 1, Nicolaj Spanggaard 1, Victor Norlyk 1

Udvisninger: BSH 2, MTH 2

Tilskuere: 2112

Niels Agesen forsøgte sig med noget syv mod seks, og det gav lidt bedre forudsætninger. Blandt andet fik man spillet sine fløje godt op, men stillingen og kampens betydning lå stadig som en dyne over selve indtrykket af kampen.

- Vi har parkeret første halvleg, for den var under al kritik. Længere er den ikke. Der er også en grund til, at BSH slutter som nummer tre i grundspillet. Det er et godt hold, konstaterer Niels Agesen.

Defensivt ledte Mors-Thy også efter en keeper, der kunne lægge en dæmper på den midtjyske målfrekvens. Både Rasmus Henriksen og Svend Rughave fik chancen på kassen, men det var først i anden halvleg, at Henriksen fik bare lidt fat. Efter sølle tre redninger inden pausen blev det bedre, men heller ikke her blev det helt godt.

Den bedre indsats efter pausen kan dog ikke fjerne irritationen over, at Mors-Thy selv dræbte det momentum, som man havde med ind til kampen efter en række gode præstationer.

- Efter Sønderjyske-kampen i februar har vi vist en opadgående spillemæssig kurve, men den annullerede vi selv i dag med den her første halvleg, og det irriterer mig. Vi må tilbage til noget af den stabilitet, som vi har fundet i de foregående kampe, siger Niels Agesen.

Dagens positive Mors-Thy-historie var, at unge Magnus Norlyk kom ind på venstrefløjen og var afslutningssikker, men han kan ikke fjerne fokus fra, at præstationerne skal blive bedre, hvis ikke Mors-Thy skal spille sig selv i nedrykningsfare.

Nu venter et nedrykningsspil, hvor Mors-Thy har et point med over fra grundspillet. Nummer sjok skal efter det puljespil ud i to playoffkampe mod et hold fra 1. division om en plads i næste sæsons liga.