Mors-Thy manglede det sidste i Skjern

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold tabte onsdag aften den svære udekamp i Skjern i 888Ligaen.

Efter bemærkelsesværdigt at have spillet uafgjort i de første to runder vandt Skjern på hjemmebane med 30-26 - efter pausestillingen 14-13.

Dermed er Skjern på fire point for tre kampe, mens Mors-Thy har to point for lige så mange kampe.

Skjern førte stort set fra start til slut, men det undertippede udehold var ikke sådan at hægte af.

Gang på gang skabte Skjern føringer på tre mål, men Mors-Thy reagerede ofte ved at score de næste mål.

Således også med lidt mere end ti minutter tilbage, da Marcus Dahlin reducerede til 20-21.

Men nærmere kom Mors-Thy aldrig. Det var som om, at udeholdet knækkede endeligt, da Anders Eggert nok engang udnyttede et straffekast til stillingen 26-22 med godt fem minutter tilbage.

Derfra blev sejren kørt sikkert i hus.

Det var i det hele taget Eggerts mange mål på straffekast, der banede vejen for sejren.

Syv gange på otte forsøg scorede fløjen fra de syv meter. Eggert blev med sine i alt ni mål også kampens topscorer.

Hos MTH blev den flittigt skydende Marcus Dahlin topscorer. Han nettede otte gange på sine 16 skud.

