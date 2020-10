Mors-Thy mangler stadig to-tre spillere

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har fået en fornem start på den igangværende håndboldsæson med seks sejre i sæsonens første ti kampe, men samtidig er planlægningen frem mod næste sæson allerede i gang.

Onsdag blev den svenske bagspiller Emil Hansson præsenteret som ny spiller i klubben, der dermed fik en brik mere på plads i det puslespil.

- Vi er forholdsvist langt, men vi mangler nok stadig to-tre spillere, før vi er helt i mål, fortæller sportschef Henrik Hedegaard.

Emil Hansson er udset til at erstatte Frederik Tilsted, der efter sæsonen skifter til TTH Holstebro. Det gør højrebacken Jonas Gade også, men han afløses internt, idet Lasse Pedersen skal aflaste Mads Hoxer på højre back.

- Lasse får en hybridrolle, hvor han skal spille på både fløjen og backen, siger Henrik Hedegaard.

Sportschefen bekræfter til gengæld, at han i øjeblikket er på udkig efter en afløser for stregspilleren Emil Bergholt, der til sommer skifter til Skjern Håndbold.

- Det er korrekt, siger sportschefen.

Inden da gælder det dog allerede fredag aften en ny opgave i Herre Håndbold Ligaen, hvor der skal følges op på den gode sæsonstart i en udekamp mod Bjerringbro-Silkeborg.

- Jeg er ikke overrasket over, at vi er kommet så godt fra start, for der var allerede tegninger til noget godt, da vi blev lukket ned af corona i foråret. Der var selvfølgelig ingen garanti for, at vi kunne fortsætte sådan, så det glæder mig meget. Det er svært at få armene ned i øjeblikket, siger han.

Opgøret mellem Bjerringbro-Silkeborg og Mors-Thy fløjtes i gang 18.30.