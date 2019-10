Mors-Thy med kæmpe overraskelse: Slår Aalborg efter fire års tørke

HÅNDBOLD:Der var drama til de sidste minutter, da Mors-Thy Håndbold overraskende slog Primo Tours Ligaens førsteplads fra Aalborg Håndbold med 33-30. Det var dermed første gang siden september 2015, at Mors-Thy besejrede sin nordjyske storebror. Sejren blev i stor grad skudt hjem ad Marcus Dahlin og Jakob Hesselund, som kom på tavlen syv gange hver.

Det var også et yderst tændt Mors-Thy-mandskab, der lagde godt fra land. Marcus Dahlin og Erik Toft havde fra kampens start smurt skudarmene, og de kunne bombe hjemmeholdet i front med 3-0 efter fem minutter.

Aalborg Håndbold havde svært ved at komme igennem Mors-Thys forsvar og blev flere gange presset ud i tekniske fejl. Derfor havde kampen rundet seks minutter, før Janus Smaráson kunne sende det første Aalborg-mål ind bag Søren Pedersen.

Marcus Dahlin og Erik Toft fortsatte deres storspil i kampens indledning, og de var hovedarkitekterne bag, at Mors-Thy udbyggede føringen til 5-2 små 10 minutter inde i kampen.

Gæsterne fik første gang kontakt med værterne, da Mishels Liaba med et langskud sendte kuglen i mål til 9-9 efter godt et kvarters spil. Men hver gang at Aalborg fik bragt balance i regnskabet, slog Mors-Thy tilbage med samme effektivitet i den anden ende.

Det tog Aalborgs cheftræner, Stefan Madsen, konsekvensen af og skiftede Kristian Sæverås ind i stedet for Mikael Aggefors, som bare stod med en redningsprocent på ni.

I de sidste fem minutter af første halvleg var det et tæt parløb mellem de to hold, men to minutter før pausen scorede Mark Strandgaard på en kontra, og bragte således for første gang aalborgenserne i front.

Det lykkedes hjemmeholdet at score kort før pausefløjtet, og derfor var det en fuldstændig åben kamp forud for anden halvleg ved stillingen 17-17.

Magnus Saugstrup kom ud som fyr og flamme efter pausen, og han havde banket bolden i kassen hele tre gange på bare tre minutter, og dermed bragt Aalborg foran med 20-17.

Det fandt Marcus Dahlin sig dog ikke i, og med sine to scoringer kort efter holdt han udeholdet i kort snor.

Det tætte parløb fra sidste halvdel af første halvleg fortsatte, men med Aalborg Håndbold konstant i front med et enkelt eller to mål, men med otte minutter tilbage af kampen satte Jacob Hesselund sin sjette scoring ind til stillingen 27-27.

Taget var ved at lette i Thyhallen, da Allan Toft Hansen minuttet senere på en kontra kastede harpikskuglen i mål, og dermed bragte Mors-Thy foran med et enkelt mål. Den føring blev i det efterfølgende angreb udbygget til to mål af Mads Hoxer, der udnyttede en afbrænder fra Henrik Møllgaard.

Med to minutter tilbage af kampen var Mors-Thy foran med 31-29, og det skyldtes i høj grad Nicklas Graugaard, der diskede op med flere klasseredninger til slut i kampen. Marcus Dahlin afgjorde kampen, da han med et minut tilbage hakkede bolden i kassen til 32-29, og det fik hallen til at bryde ud i stor jubel.