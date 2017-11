Mors-Thy mister endnu en profil

MORS-THY: Endnu en profil siger farvel til Mors-Thy Håndbold.

Henrik Tilsted, 23-årig venstrefløj, har udnyttet en klausul i sin kontrakt, der gør det muligt at afbryde den et år før tid, så han sætter punktum i ligaklubben efter denne sæson.

- Jeg har fået en spændende mulighed, som jeg ikke kan sige nej til, og efter fem år i Mors-Thy Håndbold er det tid til at prøve noget nyt for mig, lyder det fra Henrik Tilsted.

Hvor han skal spille i næste sæson, er ikke offentliggjort endnu. Rygterne sender ham dog videre til GOG, og Henrik Tilsted antyder da også, at der er tale om et sportsligt skridt opad.

- Jeg har nogle ambitioner og drømme, som skal forfølges, og det er tiden til at tage skridtet nu, siger han og tilføjer, at han forlader Mors-Thy med en god fornemmelse.

- Jeg smækker på ingen måde med døren, for jeg har haft en fantastisk tid i Mors-Thy Håndbold, og jeg kan sagtens se mig selv i klubben igen på et senere tidspunkt. Nu skal vi fortsætte det gode arbejde, som vi har gang i, og jeg vil nyde hver eneste kamp ude og især hjemme foran vores fantastiske publikum på Mors og i Thy, siger han.

I den nordvestjyske ligaklub ærgrer sportschef Henrik Hedegaard sig over tabet af den stærke venstrefløj.

- Henrik har været igennem en kolossal udvikling i sine fem sæsoner her i Mors-Thy Håndbold, hvor han startede som primært 2. divisionsspiller, og med determination, flid og vilje har gjort sig til førstevalg i ligatruppen og blandt de bedste i ligaen på sin plads. Vi havde gerne set Henrik fortsætte i Mors-Thy Håndbold, men vi hverken kan eller vil stå i vejen for vores spillere, når de ønsker at fortsætte deres karrierer andre steder. Vi kan blot være stolte af, at vi endnu en gang sender en spiller videre - det må betegnes som succes for både os og for Tilsted, siger Henrik Hedegaard.