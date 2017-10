Mors-Thy mister Kasper Larsen

MORS-THY: Mors-Thy Håndbold skal på målmandsjagt, Kasper Larsen er fortid i klubben efter denne sæson.

I en pressemeddelelse fortæller den nordvestjyske ligaklub, at den populære målmand har gjort brug af en klausul i sin kontrakt, der gør det muligt for ham at forlade klubben til sommer, selv om kontrakten løber yderligere to år frem.

- Vi siger farvel til en klassespiller og en rigtig god fyr. Det er sket før, og det kommer til at ske igen, for sådan er det at være Mors-Thy Håndbold. Vi skal være stolte af, at vi er kommet dertil, hvor vi kan tiltrække spillere af Kaspers kaliber, og vi ønsker Kasper al muligt held og lykke, siger sportschef Henrik Hedegaard, som tilføjer, uden at nævnte et beløb, at Mors-Thy får en økonomisk kompensation for at slippe Kasper Larsen før tid.

Den 28-årige keeper, der også har status som anfører i Mors-Thy, kalder sin snart forhenværende klub for et godt sted at være.

- Fra dag et er jeg blevet taget godt imod i Mors-Thy Håndbold, og jeg trives godt her både blandt de andre spillere, folk i og omkring klubben og hos tilskuere i Thy og på Mors - det er som at være medlem af et fedt fællesskab, som jeg føler mig hjemme i, siger han og lyder ikke som en mand, der forlader Mors-Thy ved at smække med døren.

- Klubben har gode rammer, så vi spillere kan præstere, og i det hele taget kan jeg ikke sætte en finger på noget, siger Kasper Larsen.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor Kasper Larsen skal hen, men et nærliggende bud er Bjerringbro-Silkeborg, som i den grad er kommet på målmandsjagt. Først blev det meldt ud, at rutinerede Søren Rasmussen forlader klubben efter sæsonen - han skal til Ribe-Esbjerg. Og i går oplyste BSV, at også stortalentet Sebastian Frandsen forlader klubben efter sæsonen - ifølge flere medier er han på vej til TTH Holstebro.

Kasper Larsen kom til Mors-Thy fra netop BSV inden sidste sæson og var en stor del af årsagen til klubbens sjetteplads i grundspillet og kvalifikation til slutspillet.