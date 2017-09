Mors-Thy ned på jorden

HÅNDBOLD: Mors-Thy kunne ikke følge op på søndagens flotte sejr over Ribe-Esbjerg, da nordvestjyderne torsdag aften havde besøg af GOG.

Kampen i Nykøbing endte med en sejr til GOG på 29-23 - og det kunne der ikke indvendes meget imod.

I en ellers lige første halvleg sluttede GOG med et slå et hul, der sagtens kunne have været større end de to mål, der var forskel på holdene ved pausen.

Straks fra anden halvleg trak fynboerne så yderligere fra og fremtvang inden fem minutters spil en timeout af Mors-Thy ved stillingen 12-17.

Det hul fik Mors-Thy aldrig lappet, og selv om der blev vist udmærket trods i en periode med norske Erik Toft som indpisker, strammede GOG grebet igen og kørte sejren hjem.

Med nederlaget risikerer Mors-Thy at dumpe ned på 11.-pladsen, inden holdet i næste runde møder Skanderborg på udebane.