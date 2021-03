Mors-Thy opfylder ikke klubbens målsætning: Direktør freder træneren

HÅNDBOLD:Onsdag aften blev det en realitet, at Mors-Thy Håndbold ikke længere kan nå det erklærede mål om at slutte i top-8 og blive en del af slutspillet.

Det stod klart, da nordvestjyderne hjemme på Mors blev udspillet af et stærk spillende Bjerringbro-Silkeborg-mandskab.

- Det er altid kedeligt ikke at nå den målsætning, som vi har sat. Det er jeg den første til at være skuffet over. Vi vidste inden sæsonen, at vi skulle levere meget stabilt for at komme i top-8, lyder det fra klubbens cheftræner, Jonas Wille.

Selvom Mors-Thy ikke levede op til målsætningen, så spekulerer den norske cheftræner ikke i en fyreseddel.

- De signaler, jeg har fået fra bestyrelsen, er, at de har tillid til mig og holdet, men det kan jeg jo af gode grunde ikke svare på, svarer han.

Ikke fyringstruet

Mors-Thy har heller ingen planer om at skille sig af med Jonas Wille, på trods af at målsætningen ikke blev opfyldt. Det slår klubbens adm. direktør, H.P. Madsen, fast.

- Jonas Willes job er ikke i fare. Han har kontrakt på et år mere, så det er det eneste, jeg forholder mig til, siger direktøren, som mener, at sæsonen, på trods af den glippede målsætning, sagtens kan blive en succes.

Mors-Thy's adm. direktør, H.P. Madsen, mener stadig, at sæsonen kan blive en succes, hvis klubben slutter godt af i kvalifikationsspillet. Arkivfoto: Bente Poder

- Vi har haft en hård sæson med mange skader, og vi har ikke verdens bredeste trup, så der skal ikke meget til, før vi bliver hårdt ramt. Set i det lys har det været fint indtil videre.

- Og så kan vi sagtens få en god sæson, selvom vi ikke kom i top-8. Vi har spillet os i Final4, og kan vi slutte som nummer 10 i ligaen, så synes jeg, at det er tilfredsstillende.

Fokus på næste opgaver

Jonas Wille mener også, at klubben har været hårdt ramt, men vil ikke bruge det som en undskyldning.

- Fakta er, at vi ikke har tacklet de mange skader godt nok. Vi fik en glimrende start, men har haft en frygtelig afslutning på sæsonen, hvis det skal males sort/hvidt, siger han.

Cheftræneren og Mors-Thy skal nu omstille sig på, at de skal spille om at undgå nedrykning. Det er ikke noget, som norske Jonas Wille ryster på hånden over.

- Vi har respekt for, at niveauet er højt, men jeg skal ikke være træner, hvis ikke jeg er sikker på, at mit hold klarer det, siger han og spejler frem mod Final4, der venter klubben i juni.

- Selvom vi ikke klarede hovedmålsætningen, så har vi opnået en bonusmålsætning og skal spille Final4. Det viser, at vi har et godt niveau i os, når vi spiller op til vores bedste, lyder det fra Jonas Wille.