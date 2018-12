Mors-Thy på fisketur i Lemvig

HÅNDBOLD: Tidligere på ugen kunne morsingboerne fortælle, at Asbjørn Madsen stopper i klubben til sommer, hvorefter tilgangen af Emil Bergholt og en forlængelse med Allan Toft Hansen blev præsenteret. Dermed synes stregpositionen at være krydset af for Mors-Thys sportslige ledelse.

Og nu har nordjyderne også fået styr på en anden vigtig brik til den kommende sæson, nemlig på højrebacken, hvor klubben har haft snøren i vandet omkring Limfjordens vestlige udmunding.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger har Mors-Thy Håndbold til den kommende sæson lavet aftale med 24-årige Jonas Gade, som p.t. boltrer sig hos liga- og, med lidt god vilje, vel også lokalrivalerne fra Lemvig-Thyborøn.

Gade har været blandt de helt store profiler hos Lemvigs ligaoprykkere og stærkt medvirkende til, at vestjyderne for nuværende ligger på tiendepladsen i Herre Håndbold Ligaen. Med 88 mål i 17 kampe er Jonas Gade topscorer for Lemvig og samtidig den spiller i ligaen med sjetteflest assists (55 af slagsen, red.).

Højrebacken er oprindelig fra Bjerringbro, men kom til Lemvig-Thyborøn i 2012 fra Bjerringbro-Silkeborg og var i sidste sæson med til at sikre vestjyderne oprykning til landets bedste række.

Aftalen mellem Mors-Thy Håndbold og Jonas Gade løber, ifølge NORDJYSKEs oplysninger, for to sæsoner.

Sportschef i Mors-Thy, Henrik Hedegaard, vil ikke kommentere på, om Jonas Gade trækker i blåt efter den indeværende sæson. Sportschefen vil heller ikke vil be- eller afkræfte, om tilgangen af Gade samtidig betyder, at morsingboerne vinker farvel til Marcus Dahlin efter indeværende sæson.