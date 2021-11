Mors-Thy pillede pynten af tophold i sæsonens bedste kamp

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold havde tirsdag aften besøg af HTH Herreligaens nummer tre fra Skanderborg Aarhus. På papiret var der stor forskel på de to mandskaber, da hjemmeholdet forud for opgøret lå 11 placeringer under gæsterne.

Det var dog ikke til at se tirsdag aften, da Mors-Thy spillede sæsonens bedste kamp og besejrede østjyderne med 31-29.

Mors-Thy Håndbold fik en forrygende start i et tempofyldt opgør. Forsvaret stod afstemt og offensiven var smurt med norsk olie i form af Sander Øverjordet, der leverede den ene frispilning efter den anden.

Den gode indledning blev dog kun vekslet til en føring på 5-3 efter otte minutter. Et par tekniske fejl slog små ridser i den overbevisende spillemæssige start.

I det første kvarter var det et fåtal af gange, Mors-Thy ikke formåede at finde en åbning i Skanderborg Aarhus-defensiven.

Det betød dog ikke det store, for Erik Toft var brandvarm fra distancen. Nordmanden kunne med sit fjerde mål skyde hjemmeholdet på 10-7.

Mors-Thy Håndbold - Skanderborg Aarhus Håndbold 31-29 (18-15) Stillinger undervejs: 3-2, 7-5, 11-8, 15-11, (18-15), 19-18, 23-21, 25-23, 28-25 Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 7, Erik Toft 6, Sander Øverjordet 4, Tim Sørensen 3, Andreas Nielsen 3, Axel Franzén 2, Emil Hansson 2, Oscar Von Oettingen 1, Lasse Pedersen 1, Jacob Mikkel Hansen 1, Mads Hoxer 1 Topscorer, Skanderborg Aarhus: Thomas Arnoldsen 8 Udvisninger: Mors Thy 3, Skanderborg Aarhus 3 VIS MERE

De første 20 minutter var noget nær perfekte. Det eneste aber dabei var, at Rasmus Bech slet ikke fik fat mellem stængerne. Én redning på 12 skud holdt Mors-Thy fra at slå det helt store hul.

Med otte minutter tilbage af første halvleg kom nordvestjydernes store profil Mads Hoxer, der stadig bliver doseret efter en længere knæskade, på banen.

Han tog med det samme dirigentstokken og leverede den målgivende aflevering i sine to første angreb. Dermed havde værterne øget forspringet til 15-11.

Det lykkedes gæsterne at barbere et enkelt mål af hjemmeholdets forspring ved pausen. Thomas Arnoldsen fik i allersidste sekund reduceret til 15-18.

Opgaven var klar for Mors-Thy. Hjemmeholdet skulle fortsætte med at holde de tekniske fejl på et minimum og fastholde skarpheden i angrebet.

Det var til gengæld ikke tilfældet fra anden halvlegs start. Selvom Rasmus Bech fik en flyvende start med flere store redninger, kunne han ikke veje op for flere elendige beslutninger i offensiven. Det gjorde, at Skanderborg Aarhus på fem minutter havde lukket hullet og udlignet til 18-18.

Mors-Thy fik stoppet blødningen efter en sløv periode og fik igen gang i målscoringerne. Rasmus Bech kunne dog ikke holde niveau, og det tog cheftræner Niels Agesen konsekvensen af.

Rasmus Henriksen overtog pladsen i målet og fik en glimrende start med tre redninger i træk. Dermed kunne Mors-Thy ved stillingen 23-21 igen lægge afstand til gæsterne.

Mors-Thy's føring lå længe og svingede mellem to og tre mål, og det var også tilfældet med syv minutter tilbage, da stregspiller Andreas Nielsen sendte bolden ind til 28-25.

Derfra kørte Mors-Thy sæsones tredje sejr sikkert i hus. De to point sender nordvestjyderne op på 11. pladsen i ligaen.