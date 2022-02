Mors-Thy-profil efter sejr: - Ingen grund til ikke at kigge opad

HÅNDBOLD:Den 21-årige højre back var meget positiv for Mors-Thys chancer for at gøre sig gældende i den bedre halvdel af HTH Ligaen efter onsdagens sejr på 29-23 mod Skjern.

- Vi kigger 100 procent opad, det gør vi. Vi har alle mand med lige nu, vi træner godt, og som vi spiller lige nu, kan jeg ikke se nogen grund til, at vi ikke skal kigge opad i tabellen, sagde Mads Hoxer Hangaard.

Nordjyderne har længe kæmpet nede omkring de svære pladser i ligaen, men nu er de med i den tætte kamp om den sidste plads i top-8, hvor Lemvig i øjeblikket ligger med to point flere end Mors-Thy, men med en kamp i hånden, er det mere end realistisk for Mors-Thy at kæmpe sig over Lemvig.

De to point mod Skjern var dermed meget vigtige, og selvom sejrscifrene ser sikre ud til sidst, var kampen tæt langt henad vejen.

- Vi fik en god start, men det sidste kvarter af første halvleg smider vi en del bolde væk, hvor de fik overtaget, og vi gik derfor egentlig ind til pausen med en dårlig følelse, sagde Mors-Thys nummer 6 om en første halvleg, hvor de på tidspunkter førte med fem mål, men måtte gå til pause bagud 11-12.

Der var hård fight langt henad vejen i kampen, men det flotte håndboldspil blev især præsenteret af Mors-Thy i en stor anden halvleg. Foto: Bo Lehm

- Jeg følte, at vi lavede mange fejl, og det var også fordi, at de kom i rap alle sammen, og det gjorde det også nemt for Skjern at komme tilbage i kampen.

- Vi aftalte egentlig bare i pausen, at vi skulle lade være med at lave så mange lortefejl, så de ikke løb os over, og vi kunne komme ned at stå med dem i seks mod seks-forsvaret - og der stod vi jo bare sindssygt godt, imens H (læs; Rasmus Henriksen) står godt inde bagved. I løbet af anden halvleg får vi et forspring på fire-fem mål, og så kan vi lidt køre den død den vej, sluttede den kommende Aalborg Håndbold-spiller Mads Hoxer Hangaard.

Han og holdkammeraterne spiller igen en kamp om vigtige point, når Bjerringbro-Silkeborg kommer på besøg lørdag 19. februar 15.30.