Mors-Thy-profil indstiller karrieren

NYKØBING MORS: Mors-Thy Håndbold skifter en del ud i spillertruppen efter denne sæson. Der er allerede blevet meldt en del afgange og tilgange ud, og nu slutter endnu en spiller sig til rækken af dem, der siger farvel til Mors-Thy Håndbold.

Her er dog ikke tale om en spiller, der har fået hyre i en anden klub. For Tim Sørensen har nemlig valgt at indstille karrieren som professionel håndboldspiller.

- Det har været fedt, og jeg føler mig privilegeret over at have fået lov til at udleve den drøm, jeg havde som barn. Jeg har fået lov til at spille både i Sverige og Tyskland og været med omkring U-landsholdene og har spillet et par A-landskampe, siger Tim Sørensen i en pressemeddelelse.

Den venstrehåndende fløjspiller, der også har gjort sig som hurtig back, har taget turen fra ungdomshåndbold i barndomsklubben Oddense-Otting og kredshold, videre til 1. division og oprykning til ligaen i Skive fH og succes i Skanderborg. Efter mere succes i svenske IFK Kristianstad kom muligheden for et ophold i tyske Frisch auf Göppingen, inden Mors-Thy Håndbold og hjemegnen kaldte.

- Det er fantastisk at se tilbage på. Mit mål fra starten var at spille i en 100 procent professionel klub, hvor jeg kunne leve af at spille håndbold, og det lykkedes hos IFK Kristianstad. Jeg havde en fantastisk tid i Sverige, hvor det gik godt for mig personligt. Blandt andet med en udtagelse til A-landsholdet, og vi blev svenske mestre, siger Tim Sørensen, der fik opfyldt en drengedrøm med opholdet i Tyskland.

- Drømmen om Bundesligaen har også altid været der, og den gik også i opfyldelse. Personligt var Tyskland en stor oplevelse, men sportsligt gik det ikke så godt, og allerede dengang overvejede jeg at stoppe. Men så kom Mors-Thy Håndbold med et tilbud, hvor jeg kunne kombinere håndbold med uddannelse hos Thisted Forsikring, og det har været en ny og god dimension at have noget ved siden af håndbolden, og det er selvfølgelig en bonus at stå med en uddannelse, når jeg er færdig med at spille håndbold, fortæller Tim Sørensen, der nu vil hellige sig familien, der tæller den bedre halvdel Emilie og 1-årige Ingrid.