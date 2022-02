Mors-Thy-profil kalder lørdagens opgør for en ønskekamp

HÅNDBOLD:Det var en ønskekamp for Mors-Thy, da de hjemme besejrede Bjerringbro-Silkeborg med 26-22. Sådan beskriver fløjprofilen Bjarke Christensen i hvert fald holdets kamp.

- Det er en kamp, vi spiller utroligt disciplineret i begge ender - vi spiller faktisk, som vi ønsker.

- Vi står rigtig solidt i vores forsvar og en rigtig god målmand, der selvfølgelig får hjælp af sit forsvar, men vi får de afslutninger, vi rigtig gerne vil have, lyder det fra Bjarke Christensen.

Bjerringbro-Silkeborg ligger på sjettepladsen i HTH Herreligaen, så det var ikke en nem modstander rækkens nummer ni Mors-Thy stod over for i lørdagens kamp, men de løste udfordringerne godt.

- Bjerringbro-Silkeborg har nogle store skytter, først og fremmest i Bogojevic og Nikolaj Øris der gerne vil ind i banen og afslutte. Det får vi dem til, og der står Lindgren og Franzen godt inde i midten sammen med vores målmand. Det er lidt de præmisser, vi gerne vil have.

- Når vi er bagud 3-0, så får vi en skidt start på kampen, men jeg synes også, at vi er inde i en rytme, hvor der er stor tro på tingene. Vi har noget overskud, der gør, at vi får det vendt, hvilket vi også gør i dag ved bare at slippe håndbremsen og komme afsted. Hallen her, ligesom i Thisted, bærer os også frem, siger Mors-Thys nummer fem.

Det er tredje gang i træk, at Mors-Thy vinder i HTH Herreligaen. De to foregående sejre er kommet ude mod Skive og hjemme mod Skjern.

- Sejre avler sejre. Jo flere, du vinder, desto mere tro har du på tingene, men jeg synes under alle omstændigheder, at vi også har haft stor tro på tingene i de perioder, hvor vi har tabt kampe. Lige pt. er der vind i sejlene, og det skal vi bare ud at udnytte, siger fløjspilleren.

Bjarke Christensen blev ikke sat op på fløjen mange gang i løbet af de to gange 30 minutter, men han formåede at score tre gange på fire forsøg, det ene på straffekast.

- Jeg har aftalt med Niels, at den tager vi til træning næste gang, siger Bjarke Christensen med et smil på spørgsmålet om ønsket til at blive sat mere op til afslutninger.

- Ej, vi vidste godt, at BSH ville stå dybt på mig, så det var vi klar over, men jeg vil jo gerne have bolden.

Bjarke Christensen røg i sidste kamp mod Skjern udover banden i et returløb og slog hovedet ned i en betontrappe, hvorefter han ikke betrådte halgulvet mere, men han var klar til kampen lørdag, selvom optakten havde budt på lidt smerter i nakke blandt andet.