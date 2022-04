Mors-Thy-profil med klar melding: Sådan kommer vi i semifinalerne

HÅNDBOLD:Mors-Thy har nu for alvor kniven for struben, når klubben går ind til de resterende fire kampe i slutspillet. Nordvestjyderne skal højst sandsynligt hente otte ud af otte point, hvis klubben skal kvalificere sig til semifinalerne.

Det er realiteten, efter Mors-Thy mandag aften tabte med 26-28 på udebane til Skjern Håndbold.

Ifølge holdets venstre fløj Bjarke Christensen gjorde flere af Skjerns profiler betingelserne svære for gæsterne. Det blev ikke bedre af, at Mors-Thy aldrig rigtigt fik grebet om kampen.

- Det endte jo til sidst med at blive en tæt kamp, selvom vi hang bagefter i stort set hele kampen. De formåede at bringe deres spillere i nogle gode situationer, som vi ikke rigtigt fandt opskriften på at løse.

- Eivind (Tangen, red.) lagde et konstant tryk på os, Lasse Mikkelsen brugte sit kølige overblik til at spille rundt om os, og så havde de en ung fyr i Jacob Rasmussen, som jo stort set vandt alle sine dueller, lyder det fra Bjarke Christensen.

Fløjspilleren er særligt skuffet over anden halvleg, hvor han mente, at Mors-Thy aldrig fandt sig til rette i defensiven.

- Efter pausen havde vi et stort problem med at få en bund i vores forsvarsspil, mens vi manglede skarpheden foran målet. Desuden skal vi lære at kende vores besøgelsestid, for vi havde jo egentligt muligheden for at komme tilbage til sidst, men her fejlede vi desværre, siger han.

Bjarke Christensen er ikke tvivl om, hvad der skal til, hvis holdet skal blive en del af top-4 i HTH Ligaen.

- Det er jo sådan set lige til. Nu skal vi vinde resten. Der er ikke noget, der hedder, at ét point er nok. Nej, det er to point resten af vejen. Det er til at forholde sig til.

Tror du på, at I kan det?

- Ja, det mener jeg. Vi har spillet helt lige op mod Skjern og Aalborg, uden vi har spillet godt. Rammer vi en stime, som vi havde efter jul, så mener jeg bestemt, at det er realistisk, siger Bjarke Christensen, som mener, at spillerne efterhånden kan spille frit.

- Jeg ved ikke, om det er et ekstra pres på os. Vi skal bare ud og slippe tøjlerne løs, og så må det bære eller briste.

Mors-Thy Håndbold har fem point op til Skjern på andenpladsen, som giver adgang til semifinalerne.