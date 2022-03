Mors-Thy-profil: Nu mangler vi kun et par point

HÅNDBOLD:Opturen fortsætter for Mors-Thy Håndbold.

Lørdag blev Ribe-Esbjerg sendt hjem med et 24-30-nederlag, og dermed er Mors-Thy nu ubesejret i de seneste syv kampe, der har givet 13 af 14 mulige point.

- Det er rigtig fedt at være Mors-Thy-spiller lige nu. Det er skønt at komme til træning og kamp, når det går sådan her, og der er ikke meget at klage over, konstaterer bagspilleren Mads Hoxer Hangaard, der selv scorede seks gange i sejren over Ribe-Esbjerg.

Mors-Thys gode stime er grundlagt af en god defensiv, og det var ikke anderledes lørdag. Bag det velfungerende stod Rasmus Henriksen fremragende med en redningsprocent på 45. Angrebsspillet hakkede noget i kampens første halvdel, men efter pausen blev der også rettet op på det.

- Det er jo ikke, fordi vi brillerer fra start til slut, men vi har bare fundet et sindssygt stabilt niveau i vores forsvar, der også hjælper vores målmand til at gøre det rigtig godt. Vi holder et stabilt niveau kampen igennem, og det har vi gjort længe nu. I dag fandt vi også noget godt angrebsspil i anden halvleg, men overordnet set spiller vi bare rigtig stabilt, siger Mads Hoxer Hangaard.

Sejren på 30-24 betyder, at Mors-Thy nu har fire point ned til Ribe-Esbjerg på ottendepladsen og samtidig akkurat også blev bedst i det indbyrdes regnskab, men endnu vigtigere er det, at der er seks point ned til Lemvig-Thyborøn på den første plads uden for slutspillet.

- Vi skal have et par point mere, men så tror jeg også, at vi er ved at være der. Vi håber og tror selvfølgelig meget på, at vi kommer med i slutspillet nu, men vi har fuldt fokus på at sikre os de sidste point, der skal til, siger Mads Hoxer Hangaard.

Det er netop Lemvig-Thyborøn, der kommer på besøg i Thisted på onsdag, hvor Mors-Thy derfor næsten kan sikre sig slutspilspladsen.

- Der er ingen tvivl om, at det er en nøglekamp. Lemvig er et af de hold, der kan hente os, så det er vel lidt en firepointskamp. Vi har stor tro på, at vi også kan slå dem, og vi skal give alt for at forlænge den her stime, siger Mads Hoxer Hangaard.

Mors-Thy har fire kampe tilbage i grundspillet, og kan holdet holde den nuværende kadence, kan man også blive et ubehageligt bekendtskab i slutningen af sæsonen, hvor pokalturneringens Final-stævne også venter senere på måneden.

- Vi har fået en svær lodtrækning i Final4 (semifinale mod Aalborg, red.), men vi viste jo i sidste sæson, at vi har det, der skal til for at gå hele vejen, og vi kommer i hvert fald helt sikkert til at spille vores chance, siger Mads Hoxer Hangaard.