Mors-Thy-profil opereret i knæet - sådan har han det

HÅNDBOLD:Mors-Thy har for alvor været ramt i sæsonopstarten. Først var det Corona-udbrud og skader, der tyngede klubben, og nu står man overfor endnu en udfordring.

Klubben har nemlig valgt at sige farvel og tak til den slovenske playmaker Andraž Velkavrh på grund af et fejl match, som man selv forklarer det.

- Vi er enige om, at det ikke var det rigtige match, og i stedet for at holde fast i noget, som ikke ville gavne nogle af parterne, så valgte vi at ophæve aftalen, fortæller cheftræner Niels Agesen.

Det sætter nordvestjyderne i en situation, hvor man nu må finde nye kræfter andetsteds, hvilket både kan være positivt og negativt ifølge cheftræneren.

- Det sætter os i en position, hvor vi får endnu mere brug for vores unge spillere. Det betyder, at vi kommer til at spille uden så meget rutine, men til gengæld kan der også være noget positivt i, at de unge får chancen. Situationen er, som den er, konstaterer han.

Selvom klubben melder tydeligt ud, at pladserne i truppen giver rum til unge talenter, afviser man ikke, at der kan være forstærkning på vej.

- Vi kigger selvfølgelig efter forstærkning, men vi skal ikke ud og have en spiller for bare for at have en, så har vi en masse unge spillere, der lige så godt kan få chancen, understreger Niels Agesen.

Hjemmeholdet har også været foruden Mads Hoxer, der i en længere periode har stået på sidelinjen og set med, når Mors-Thy har trænet og spillet kampe. Indtil videre har den unge profils fremtid været uvis og fuld af spekulationer, men nu virker det endelig til, at der er kommet lidt klarhed omkring, hvad den kommende periode byder på. Tirsdag blev han opereret i sit ene knæ, og nu venter der en genoptræningsfase.

- Mads har det godt under omstændighederne. Der venter ham et længere træningsforløb, hvilket han har prøvet før, men det skal tage den tid, som det tager. Det vigtigste er, at han ikke forhaster noget, så han kan komme tilbage på banen igen, fastslår cheftræneren.

Lørdag venter et lokalopgør mod oprykkeren Skive, der tager turen til Mors. Der er kampstart klokken 15.30.