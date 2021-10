Mors-Thy-profil vil genopleve historisk pokaltriumf: - Alt kan ske

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold spiller tirsdag en af sæsonens nok vigtigste kampe, når holdet ude møder Fredericia HK i Santander Cuppens kvartfinale. Forrige sæson lykkedes det klubben at spille sig til final 4 finalen, hvor man historisk vandt pokalen over lokalrivalerne fra Aalborg Håndbold. Derfor kan betydningen af morgendagens kamp heller ikke understreges nok ifølge Mors-Thy-profilen Bjarne Christensen, der selv var med til at løfte trofæet i forrige sæson.

- Kampen tirsdag er ekstrem vigtig. Det er jo sidste step inden final 4. Klubben nåede sidste år, at få det ind under huden med en kæmpe præstation, og det er noget, som vi gerne vil ud og forsvare igen i år. Vi er jo forsvarende mestre, forklarer han.

Pokaltitlen og -turneringen betyder heller ikke kun meget for klubben og spillerne, men også for lokalområdet, der ikke ligefrem er med til at løfte trofæer med den lokale klub hvert eneste år.

- Det giver et kæmpe boost til ikke bare klubben men også lokalområdet - både Mors og Thy. Det giver en følelse af, at området står sammen om at præstere noget stort, da det er en magisk weekend, og noget som vi alle gerne vil deltage i, fortæller Bjarke Christensen.

Med titlen som forsvarende pokalmestre hører der et udefra kommende pres, men det er ikke noget, som Bjarke Christensen og holdet vil lade sig ryste af, tværtimod mener venstre fløjen, at det pres er positivt for klubben.

- Vi føler ikke et pres som sådan, selvom vi selvfølgelig godt ved, at alle hold gerne vil slå de forsvarende meste, det vil man i alle turneringer. Men vi har ikke brugt kræfter på det, og vi har i stedet vendt det til noget positivt, da der pludselig er en forventning om, at vi kommer i final 4-finalen, hvilket der ikke var for fem år siden, så det er jo kun positivt, at folk forventer noget mere af os nu, konstatere han.

Men selvom klubben vandt pokalen i forrige sæson, så er det ikke ensbetydende med, at vej en til finalen i år bliver nem.

- Vi skal vinde vores kampe for at kunne stå i finalen, og det begynder i morgen. Derefter handler det meget om, hvem der spiller bedst på dagen til sådan et stævne. Vi viste sidste år, at vi kan spille op imod de bedste klubber i Danmark til sådan et stævne, hvor der er et stort pres. Så det handler for os om, at gå ind til kampene med stor tro på tingene, hvilket vi også har, især i den her turnering, hvor vi har vundet pokalen før, det giver noget positivt ballads, anerkender

Mors-Thy har gennem hele sæsonopstarten været præget af den ene udfordring efter den anden. Det var først et corona-udbrud og senere hen har det været skadet profil-spillere. Senest stod klubben overfor endnu en udfordring, da nyindhentet Johan Nilsson blev hentet hjem til IFK Kristianstad, hvilket igen satte klubben i en ressourcesvækket position.

- Det hele har jo været kaotisk, men vi har ikke kunne gøre andet end at bide tænderne sammen og gøre alt, hvad vi kan med det mandskab, vi har, hvilket jeg synes, at vi har gjort rigtig fint. Det er klart, at vi i nogle kampe har været ramt på ressourcerne, men der synes jeg, at de unge spillere, som er kommet ind, har bidraget rigtig godt, selvom de ikke har haft så meget erfaring. Det er et eller andet sted et bevis for, at der render en talentmasse rundt oppe på Mors, pointer Bjarke Christensen, der selv er en markant spiller på holdet, hvilket betyder, at presset på hans skuldre ekstra stort i denne periode.

- Jeg ved godt, at jeg er en spiller, der skal tage et større slæb, og som skal gå foran til både træninger og kampene, hvilket jeg også forsøger at gøre, men i sidste ende handler det om, at holdet skal præstere, fastslår han.

På trods af både udfordringer og et nyt pres, så er klubbens mål det samme.

- Vores mål er at vinde, men vores mål lige nu er at komme til final 4, og så må vi se, hvordan den weekend udvikler sig, hvis vi når der til. Dem der kommer til final 4 er fire rigtig dygtige klubber, og også oftest topholdene, men til sådan et stævne kan alt ske, det så vi selv sidste år, siger Bjarke Christensen med henblik på sidste års pokal-triumf.