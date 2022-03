Mors-Thy-profiler kan sende deres kommende klub nærmere nedrykning

HÅNDBOLD:Det er med vinden i ryggen, at Mors-Thy Håndbold tirsdag aften løber på banen i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing til hjemmekampen mod KIF Kolding.

Nordvestjyderne er ubesejrede i de seneste fem kampe, der har givet ni point og sendt holdet op på en slutspilsplads.

- Vi er inde i en god periode, så vi har selvfølgelig stor selvtillid i øjeblikket. Opbakningen er også utrolig stor, uanset om vi spiller i Thisted eller på Mors, så for os handler det om at holde momentum, siger fløjspilleren Bjarke Christensen.

Den gode periode har dog ikke ændret på målsætningen.

- Vores mål fra start har været at komme i top-otte og dermed slutspillet. Som jeg ser det, kan vi selv afgøre det nu, og vi har tre suverænt vigtige hjemmekampe den næste uges tid (mod Kolding, Ribe-Esbjerg og Lemvig-Thyborøn, red.), og de skulle meget gerne falde ud til vores fordel, siger Bjarke Christensen.

I starten af sæsonen lignede Mors-Thy Håndbold ellers ikke et slutspilshold. De første seks kampe gav kun to point.

- Man skal aldrig give skader skylden, men i modsætning til i starten af sæsonen kan vi nu træne med stort set hele truppen. Når vi har fuldt mandskab, synes jeg også, at vi har et meget spændende hold med mange dygtige spillere. Det gør, at vi går ind til alle kampe med den tro, at vi kan gøre os gældende, siger Bjarke Christensen, der går en speciel kamp i møde tirsdag aften.

Fuldt fokus på Mors-Thy

Som holdkammeraterne Erik Toft og Sander Øverjordet skifter han efter denne sæson til KIF Kolding, der kæmper for livet i bunden af HTH Herreligaen.

Sydjyderne er på 12. pladsen med 13 point, men det er det samme pointantal som TMS Ringsted, der ligger under nedrykningsstregen.

- Det får ingen betydning for kampen i morgen. Jeg er ansat i Mors-Thy i resten af sæsonen, og det har jeg ingen problemer med at holde fokus på, men når Kolding ikke møder os, skæver jeg selvfølgelig lidt til deres resultater, for det ville være en stor streg i regningen, hvis de rykker ned, siger Bjarke Christensen, der ikke ønsker at kommentere, hvorvidt hans aftale med KIF Kolding indeholder en klausul, der gør, at han kan komme ud af den i tilfælde af en nedrykning.

Foruden Bjarke Christensen, Erik Toft og Sander Øverjordet må Mors-Thy Håndbold efter denne sæson også sige farvel til Mads Hoxer Hangaard og Rasmus Bech, så lige nu er målet at sætte et godt punktum. Sidste sæsons pokalvindere skal ved siden af slutspilsjagten senere i marts også deltage ved pokalturneringens Final4 i Jyske Bank Boxen i Herning.

- Det betyder meget at slutte godt af. Jeg tager til træning hver dag med mål om at opnå mest muligt, og sådan tror jeg, at alle har det. Slutspillet er jo lidt det forjættede land for Mors-Thy, og jeg vil gøre alt for, at vi når dertil, siger Bjarke Christensen.

Tirsdagens opgør mellem Mors-Thy Håndbold og KIF Kolding fløjtes i gang klokken 18.30.