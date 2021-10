Mors-Thy's dårlige ligastart blev forværret: Dette gik galt på Sjælland

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har langt fra fået en planmæssig start i HTH Herreligaen, og det blev kun værre mandag aften, da klubben tabte på Sjælland med 34-33 til TMS Ringsted.

Mors-Thy havde med sidste weekends sejr over Nordsjælland taget toppen af presset, men holdet var stadig pisket til sejr mod TMS Ringsted, hvis nordvestjyderne skulle spille sig op omkring slutspilspladserne.

Det lykkes altså ikke for Mors-Thy, som kunne se Ringsted starte ud som lyn og torden med fem mål på fem minutter. Det var sjællændernes Anders Agger og Mark Nikolajsen der med fem scoringer til sammen, gjorde det onde ved Mors-Thy, og bragte hjemmeholdet foran 5-2.

Modsat havde Mors-Thy fået en fejlfyldt start på kampen, og det fortsatte ad den vej for nordvestjyderne otte minutter inde i kampen. Til gengæld stemplede målvogter Rasmus Henriksen endelig ind i kampen med et par redninger, der gjorde, at Ringsted ikke øgede føringen yderligere.

Derfra begyndte offensiven at klikke for Mors-Thy, der med fire mål i træk spillede sig i front med 7-6.

- Vi var simpelthen for langt fra dem i forsvaret, og så tog vi nogle alt for forhastede afslutninger. Det gjorde, at Ringsted trak fra i starten.

-Derefter syntes jeg egentlig, at vi fik godt styr på det. Vi fandt højden på forsvaret og fandt frem til noget flot håndbold i offensiven. Det frustrerede Ringsted, og så var kampen tippet over til vores fordel, lyder det fra cheftræner Niels Agesen.

De to hold begyndte derefter at bytte mål, men positivt for Mors-Thy var det i denne periode en god blanding af spillere, som bød sig til på måltavlen. Og efter 23 minutter kunne Bjarke Christensen med sin tredje scoring for første gang bringe gæsterne foran med to.

Et par sekunder før pausehornet lød i Ringsted, kunne Axel Franzén sikre Mors-Thy en pauseføring på 16-14.

TMS Ringsted - Mors-Thy Håndbold 34-33 Stillinger undervejs: 5-3, 6-6, 8-9, 11-13, (14-16), 17-19, 20-22, 25-25, 30-27 Topscorer, TMS Ringsted: Martin Risom 10 Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 9, Axel Franzén 7, Erik Toft 6, Lasse Pedersen 4, Sander Øverjordet 3, Emil Hansson 3, Tim Sørensen 1 Udsvinger: TMS Ringsted 3, Mors-Thy 3 Røde kort: Joachim Jacobsen (TMS Ringsted), Andreas Nielsen (Mors-Thy) VIS MERE

Den tætte dyst mellem de to på dagen jævnbyrdige hold fortsatte efter pausen, hvor Bjarke Christensen efter 40 minutter på straffekast scorede til 21-19.

Kort efter blev Ringsteds Joachim Jacobsen sendt tidligt i omklædningsrummet, da han modtog sin tredje udvisning, og det vekslede dommerduoen selvfølgelig til et rødt kort.

Det rystede dog ikke umiddelbart Ringsted, som to minutter senere havde lukket hullet op til Mors-Thy ved stillingen 22-22. Og få minutter senere var det så Mors-Thy's Andreas Nielsen, som fik stukket det røde kort i hovedet, da han også modtog sin tredje udvisning.

Den tætte pardans vedblev i Dansk Kabel TV Arena, hvor ingen af de to hold kunne slå et afgørende hul. Axel Franzén kunne med to hurtige scoringer bringe Mors-Thy på 25-24.

Men to dårlige aktioner fra Tim Sørensen blev straffet hårdt af Ringsted, som 11 minutter tilbage af opgøret havde vendt kampen på hovedet og bragt sig foran med 27-25.

Herfra udbyggede værterne føringen til 32-28 med fire minutter tilbage. Dermed var det afgørende hul slået, og Mors-Thy's dårlige ligastart blev forværret.

- Vi manglede klart ressourcer til slut i kampen, og jeg må nok også tage en del på min kappe. Jeg skulle have bragt flere af de unge i spil.

- Med Kasper Lindgrens skade i sidste kamp og efter udvisningen til Andreas Nielsen var vi hårdt ramt i forsvaret, og vi kunne simpelthen ikke stå imod til sidst, hvor vi løb tør for kræfter.

Niels Agesen kan ikke sige, hvor længe Kasper Lindgren må sidde ude, da man endnu ikke præcis ved, hvad han fejler. Omvendt begynder det at lysne for Mads Hoxer og Marcus Midtgaard.

- Midtgaard har smidt sin skinne, og Hoxer er begyndt at løbe lidt. Han kan måske være tilbage om en måneds tid.