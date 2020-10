Mors-Thy's momentum blev dræbt af udvisninger: - Det prægede os resten af kampen

HÅNDBOLD:Det blev ikke underspillet foran hjemmepublikummet, at fredagens kamp mod GOG var en topkamp, som kunne sikre nordvestjyderne førstepladsen med en sejr.

Om det var derfor, at Mors-Thy Håndbold kom ud som lyn og torden, skal stå hen i det uvisse. Efter to minutter var hjemmeholdet foran med 3-0.

Men så begik morsingboerne flere dumme fejl i forsvaret, som gjorde, at de i flere situationer måtte spille i undertal. Det fik den konsekvens, at GOG ikke bare kom tilbage, men skabte et forspring, som Mors-Thy aldrig var i nærheden af at indhente.

- Generelt kom vi for sent i nogle situationer, hvor vi fik ramt dem lidt uheldigt i ansigtet. Det er sådan noget, som ikke måtte ske, for det blev straffet mod et hold som GOG.

- Ellers har jeg svært ved at sætte ord på, hvad det var, som helt nøjagtigt gik galt. Vi brændte i hvert fald alt, alt for meget, siger højrefløjen Tim Sørensen.

Mors-Thy var efter kampen lang tid i omklædningsrummet. Meget længere end de plejer - og det med god grund. Mange ting skulle snakkes igennem efter snitteren mod fynboerne.

- Det var en skidt oplevelse. Som jeg sagde til spillerne i omklædningsrummet, så brændte vi otte frie chancer i første halvleg, mens de scorede på alt. Det kan godt lyde dumt, men forskellen var slet ikke så stor, som den blev til pausen, lyder det fra Jonas Wille, der kunne se sit mandskab gå til pause nede med 16-10.

Den dårlige første halvleg gjorde det næsten umuligt for Mors-Thy at komme tilbage.

- Vi var desperate i anden halvleg, og derfor blev kampen hurtigt afgjort efter pausen, siger den norske træner.

Tim Sørensen vil dog ikke hænge sig for meget i nederlaget. Selvom det er blevet til pointløse kampe mod TTH Holstebro, Aalborg Håndbold og GOG, så har holdet hentet point mod de direkte konkurrenter.

- Selvfølgelig skulle vi have leveret en bedre indsats. Vi tabte med ni mål på hjemmebane, og det må ikke ske. Når det er sagt, så har vi haft en god sæson indtil videre, hvor vi har slået de hold, som, vi forventer, kommer til at være omkring os, siger han.