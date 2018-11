Mors-Thy siger farvel til målmand

HÅNDBOLD: Mors-Thy skal på jagt efter en ny målmand, for fredag meddeler klubben, at man efter denne sæson siger farvel til reservemålmand Ronnie Nicolaisen.

Dermed bliver denne sæson i Mors-Thy den anden og sidste for målmanden, der kom til fra Lemvig-Thyborøn.

– Det er svært at forlade noget, som man er glad for, men jeg er kommet til den erkendelse at jeg vil spille noget mere, og jagten på spilletid er årsagen til mit stop i Mors-Thy Håndbold. Jeg har været glad for mine år i Mors-Thy Håndbold og har haft nogle gode makkere i Kasper Larsen og Søren P, som begge har lært mig en masse.

– Mors-Thy Håndbold har et fantastisk bagland med Bette Balkan i spidsen og en masse gode folk, som tager sig af hinanden, og som vil klubben og hinanden det bedste - alt det vil jeg savne, lyder det fra Ronnie Nicolaisen i en pressemeddelelse.