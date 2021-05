Mors-Thy sikrer snævert avancement til næste sæsons pokalturnering

HÅNDBOLD:Mors-Thy har sikret dobbelt deltagelse i Santander Cup. Fredag slog de nemlig Lemvig-Thyborøn ud af sjette runde i pokalturneringen - altså for den kommende sæson.

Nordvestjyderne er nemlig stadig med i den indeværende sæson af Santander Cup, da de om en måned spiller med i Final 4. Nu har de så sikret muligheden for at kunne gentage den præstation to sæsoner i streg.

Mors-Thy vandt med 27-25 over deres velkendte ligakolleger mod vest. Det var altså en snæver kamp i Vestjylland, hvor Mads Hoxer i de afsluttende minutter viste skarphed og var med til at få sejren i mål for gæsterne.

Lemvig-Thyborøn - Mors-Thy 25-27 (12-13) Stilling gennem kampen: 4-7, 9-9, 10-9, 12-13 (pause), 14-18, 17-22, 21-23, 23-24 VIS MERE

Semifinalen i Final 4 mod Skjern Håndbold spilles 19. juni i Jyske Bank Boxen. Indtil da har Mors-Thy kun en træningskamp mod Malmø HK i kalenderen. Sejren over Lemvig-Thyborøn kom ligeledes efter en længere pause fra turneringshåndbold for nordvestjyderne.