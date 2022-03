Mors-Thy skal have ny direktør

HÅNDBOLD:I godt et år har Hans Peter Jarl Madsen været både administrerende direktør og salgsdirektør i Mors-Thy Håndbold, men arbejdspresset er blevet for stort.

Derfor skal HP, som han kaldes i daglig tale, fremover fokusere på rollen som salgsdirektør, og det betyder, at Mors-Thy Håndbold nu sætter jagten på en ny administrerende direktør ind.

- Arbejdspresset er blevet for voldsomt. Jeg har siddet med kommercielle, administrative og sportslige opgaver. Når man har så mange bolde i luften, kan det ikke undgås, at man taber nogle af dem, og det vil vi ikke. Jeg går aldrig tilfreds hjem fra arbejde, for der er altid mere at gøre, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Omkring juletid mærkede han også, at arbejdspresset gik ud over helbredet.

- Jeg var lige til et servicetjek med hjertet, som han selv formulerer det.

Han understreger dog, at han er helt klar til at fortsætte som salgsdirektør, hvor det trods coronaudfordringer er lykkes at hæve sponsorindtægterne.

- Den kommercielle del af jobbet er også det, jeg brænder mest for. Vi har mange glade sponsorerer, som vi også gerne vil fortsætte med at give en god behandling. Vi vil gerne være en top-otte-klub, og det kræver økonomi, så der er nok at tage fat på.

- Jeg mener, at potentialet i Mors-Thy Håndbold er enormt. Vi har gang i noget spændende, men Rom blev ikke bygget på en dag, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Hos Mors-Thy Håndbold glæder bestyrelsesformand Kurt Sonne Thomsen sig over, at Hans Peter Jarl Madsen bliver i klubben, og at hans stilling nu skal deles op i to, er heller ikke nogen stor overraskelse.

- Vi var i forvejen i gang med at diskutere, hvordan vores organisation skulle se ud for, at den passer til den klub, vi er nu, så det passede egentlig meget godt, at vi fik den her besked fra HP nu. Han kommer til at gøre det, han er bedst til, og det er godt for alle parter, siger Kurt Sonne Thomsen.

Han forventer at have en ny administrerende direktør på plads på den anden side af påsken.

- Vi går efter en person, der skal drive klubben administrativt og ikke mindst være stærk på personaleområdet, samtidig med at den nye administrerende direktør kommer tæt på den sportslige sektor, siger Kurt Sonne Thomsen.