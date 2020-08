Mors-Thy skal ikke stå tidligt op for at vinde i pokalen

HÅNDBOLD:Sværhedsgraden stiger for Mors-Thy i optakten til den nye sæson Herre Håndbold Ligaen. Lørdag eftermiddag spiller Jonas Willes mandskab 1/8-finale i pokalturneringen, Santander Cup, på udebane mod liganedrykkerne fra Nordsjælland.

- De har næsten bevaret deres trup, så jeg tror, de er favoritter til at rykke op. Det betyder også, at vi nok skal blive testet, men vi skal stadig sørge for at gå videre, siger den norske cheftræner.

Mors-Thys spillerbus kørte allerede fredag mod Hillerød, og det viser noget om, hvor seriøst kampen bliver taget.

- Klubben er indstillet på at give os de optimale forberedelsesmuligheder, så vi overnatter før kampen. Det betyder også, at begrebet busben ikke bliver nogen undskyldning, forklarer Jonas Wille, der i øjeblikket ser fremgang i spillet i hver dag.

- Angrebsspillet har generelt set godt ud, mens forsvarsspillet har været lidt mere ustabilt. Men vi viser stigende form over hele linjen, siger MTH-træneren, der har taget hele sin trup med til Nordsjælland.