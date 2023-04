Mors-Thy skriver kontrakt med sin største fan

THISTED:20-årige Rasmus Houmøller har fået den perfekte optakt til U19-DM på hjemmebane i Nykøbing i den kommende weekend. Han har nemlig skrevet under på en 2-årig aftale med Mors-Thy Håndbold.

Dermed har den talentfulde stregspiller fået opfyldt lidt af en drengedrøm. Mors-Thy Håndbold har nemlig en helt særlig plads i Rasmus Houmøllers bevidsthed.

- Jeg har stået sammen med Bette Balkan og givet den gas i mange år. Jeg tror, du kan finde mange billeder af mig i jeres arkiv, for jeg har godt været med mange gange som fan på udebaneture. Jeg er kæmpe fan, men det er klart, at jeg har droslet lidt ned på engagementet på det seneste, siger Rasmus Houmøller.

Nu tager han skridtet fra fan til fast medlem af klubbens ligatrup. Det er et skridt, som han er meget stolt over at kunne tage.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig. Jeg elsker den her klub, og der er intet jeg hellere vil end at kæmpe for Mors-Thy, siger den talentfulde stregspiller, der fik sin ligadebut tidligere på sæsonen i en kamp mod Fredericia.

Han tager skridtet op i Mors-Thys ligatrup med stor ydmyghed. Rasmus Houmøller er meget bevidst om, at han først og fremmest skal i lære hos mere rutinerede kollegaer.

- Jeg har meget, jeg skal lære, og jeg tænker, at jeg kan lære meget af spillere som Kasper Lindgren og Henrik Toft. Jeg er sikker på, at der er hundredevis af detaljer, som jeg kan lære fra så rutinerede spillere, siger Rasmus Homøller.

Ligesom både Henrik Toft og Kasper Lindgren har Rasmus Houmøller også gjort sig i klubbens ungdomsafdeling, og de lokale bånd er også på plads med en opvækst i Thisted.

- Det er stort for mig, at jeg nu skal træne med ligatruppen. Jeg har den indstilling, at det som ungdomsspiller er sundt at prøve at være den dårligste nogle gange, og det er samme indstilling, jeg går ind til den her udfordring med. Jeg skal bare suge til mig, så jeg kan udvikle mig, siger Rasmus Houmøller.

Han er en del af klubbens talentfulde U19-hold, der i den kommende weekend skal forsøge at genvinde DM-titlen på hjemmebane i Nykøbing Mors. Her er modstanderne Skanderborg, GOG og Nordsjælland.

- Det bliver en kæmpe oplevelse at få lov til at spille et DM på hjemmebane. Det er sådan noget, vi har knoklet for i mange år. Jeg ved godt, at mange her i området snakker om, at vi er storfavoritter, men vi skal huske på, at vi har tabt til GOG i denne sæson, og vi har også spillet en helt lige kamp mod Nordsjælland til et stævne tidligere på sæsonen, siger Rasmus Houmøller.

Lørdag klokken 13 møder Mors-Thys U19-talenter Skanderborg i semifinalen. Der spilles placeringskampe søndag.