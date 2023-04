Mors-Thy skriver kontrakt med ung back

THY-MORS: Mors-Thy Håndbold har lavet en treårig aftale med 19-årige Kristoffer Vestergaard, som slår sine folder på Mors-Thy Håndbold Akademi i U19 Ligaen, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Højrebacken har scoret 97 gange på U19-holdet, der senere i april skal forsøge at vinde det danske mesterskab. I marts fik han også debut på førsteholdet i en pokalkamp mod Viborg.

- Jeg synes, at Mors-Thy Håndbold er en super god klub med et fedt træningsmiljø. Jeg har gået på akademiet siden 2021, og i denne sæson har jeg snuset lidt til ligatræningerne og været med i et par kampe. Det har været fedt at træne med, og det er en flok gode gutter, så det har været nemt at være en del af holdet, og jeg glæder mig til at skulle spille med dem og med de spillere, der kommer til klubben til den kommende sæson - det ser virkelig spændende ud.

- Mit mål er at blive en fast del af ligaholdet og få en rolle over de næste par år, og så drømmer jeg om at spille slutspil. Det kunne være fedt at prøve, lyder det fra Kristoffer Vestergaard.

Mors-Thy-træner Niels Agesen glæder sig også over aftalen.

- Kristoffer Vestergaard er en god fyr og en spændende spiller, som vi glæder os til at have med omkring truppen. Han er en af de unge spillere, som har et våben i form af sit skud, som er helt unikt. Han har et år mere som U19-spiller, og der vil vi se, at han kommer til at lægge yderligere lag på. Han har allerede deltaget i nogle ligatræninger, hvor han virkelig har gjort sig bemærket og vist, at også her kan han begå sig.



- Kristoffer har en stor rolle og laver mange mål både på U19 og på 2. division, og det skal vi have flyttet over på liganiveau inden for den kontraktperiode, vi har lavet. Samtidigt skal vi sikre os, at både fysik og nogle basale ting i spillet følger med, så Kristoffer udvikler sig til mere end en dygtig skytte. Det bliver spændende, og vi glæder os, lyder det fra Niels Agesen.

Aftalen mellem Kristoffer Vestergaard og Mors-Thy Håndbold gælder indtil sommeren 2026.