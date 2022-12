Mors-Thy skruer op for budgettet

THISTED:For cirka et år siden var 20 af Mors-Thys største sponsorer samlet. Det var et møde, som resulterede i et grønt lys til ligaklubbens ledelse, der godt måtte afsøge mulighederne for at øge det sportslige såvel som det administrative budget.

- Bid nu til bolle. Sådan lød meldingen fra vores sponsorer. Hvis I kan skrue op, så vil vi gerne bakke op. Det var meldingen, som vi fik dengang, og de involverede sponsorer har siden stået ved den udmelding, fortæller Mors-Thy Håndbolds administrerende direktør Sigurd Skovborg.

Blandt andet derfor har det været muligt at lave aftaler med spillere som Henrik Toft, Henrik Tilsted og senest Frederik Tilsted, der alle kommer tilbage til Mors-Thy fra større klubber til næste sæson.

- Fælles for de tre er, at de alle har haft et ønske om at komme tilbage til vores klub, og vi har med de ekstra midler heldigvis været i stand til at lave aftaler med dem. Det er kun blevet en realitet, fordi vores sponsorer har bakket op. Det er vi både meget stolte men også meget ydmyge over, siger Sigurd Skovborg, der selv er et andet bevis på, at Mors-Thy har håndboldforretningen et gear op.

- Det er ikke kun sportsligt, at vi har skruet op. Det er min egen ansættelse et bevis på. Den har betydet, at vi har styrket organisationen, fordi vi har frigjort Salgsdirektør H.P. Madsen til at hellige sig vores sponsorarbejde, og det kan vi allerede nu se er en gevinst, siger Sigurd Skovborg, der har været direktør i klubben siden 1. juli.

Mors-Thy Håndbold har så godt som næste sæsons trup på plads. Den inkluderer også et comeback i den blå-sorte trøje til Kasper Didriksen, der så at sige kommer til at stå i mesterlære hos Henrik Toft på stregpositionen.

- Vi er stadig en klub, der skal udvikle unge spillere, og meget gerne vores egne unge. Vi har et stort potentiale i den nuværende trup, og vi tror på, at vi med tilgangen af rutinerede kræfter som Tilsted og Toft kan være med til at udvikle de unge endnu bedre, siger Sigurd Skovborg.

- Vi har 15 spillere i næste sæsons trup, der har spillet ungdomshåndbold i klubben, og det tror jeg ikke, der er andre klubber, der kan matche ud over måske GOG. Nu giver vi folk som Norlyk-gutterne og Mads Svane endnu bedre muligheder for at udvikle sig, fordi de får nogle rutinerede kræfter at læne sig op ad, siger direktøren, der understreger, at det også er på trænerfronten, at man forsøger at bygge noget godt op.

Man mister ellers en kæmpe kapacitet i assistenttræner og U19-træner Lars Krarup, der stopper i klubben, men han afløses af Allan Damgaard og Henrik Tilsted, der skal være henholdsvis assistenttræner og spiller/U19-træner.

- Vi er glade for, at vi nu også får tilknyttet to med stor ligaerfaring, der har planer om at ville gå trænervejen. Vi tror på, at vi også kan være en udviklingsklub for trænertalenter, siger Sigurd Skovborg, der byder indenfor til ligakamp mod Kolding lørdag eftermiddag i Thisted.