Mors-Thy smed det hele væk mod bundhold

LEMVIG:Mors-Thy Håndbold kunne onsdag aften have lukket hullet til slutspilspladserne i HTH Herreligaen, men de snublede fælt i udekampen mod bundholdet Lemvig-Thyborøn, og det unge mandskab svinger fortsat enormt i niveau.

Alt så ellers rosenrødt ud, da Marcus Midtgaard med seks minutter tilbage bragte nordvestjyderne foran 26-22, men så gik alt galt. Lemvig tog en timeout og scorede siden på det hele, mens Mors-Thy-spillerne stod i kø for at lave fejl.

Med 30 sekunder tilbage kunne Lasse Pedersen som minimum have sikret Mors-Thy det ene point, men han brændte et straffekast, og i stedet løb Lemvig-Thyborøn med det hele få sekunder før tid. En ustyrlig Jeppe Gade svingede underhånden og passerede Rasmus Henriksen til hjemmesejr 28-27.

Lemvig-Thyborøn - Mors-Thy 28-27 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 5-5, 9-6, 13-9, (13-12), 18-18, 20-23, 22-26, 26-26

Topscorer, Lemvig: Jeppe Gade Nielsen 8

Mål, Mors-Thy: Nicolaj Spanggaard 7, Marcus Midtgaard 5, Axel Franzén 5, Lasse Pedersen 4, Magnus Norlyk 2, Andreas Nielsen 2, Mads Thymann 1, Victor Norlyk 1,

Udvisninger: Lemvig 3, Mors-Thy 2 VIS MERE

De to mandskaber kom ud til kampen i et højt tempo, men afslutningsspillet lod fra begge parter en del tilbage at ønske. Derfor fulgtes de pænt ad frem til 6-6 efter 13 minutters spil.

Rasmus Henriksen i Mors-Thy-målet stod med imponerende 50 i redningsprocent i den første del af kampen, men så dalede han en smule i niveau - samtidig med, at holdkammeraterne gik helt i stå i angrebet.

I flere omgange var Lemvig-Thyborøn foran med tre mål, og de øgede yderligere til 13-9 med fem minutter til pause. Det var egentlig nådigt sluppet, for Mors-Thy holdt undervejs en scoringspause på hele 10 minutter.

Rasmus Henriksen i målet stod i perioder stærkt, men det var ikke nok til at sikre holdet point. Arkivfoto: Bo Lehm

Frem mod pausen fik Mors-Thy skærpet tingene - tilsat hjælp fra en Lemvig-udvisning - og på blandt andet to scoringer af Marcus Midtgaard blev hjemmeholdets føring barberet ned til blot 13-12 efter de første 30 minutter.

Hurtigt i anden halvleg fik Niels Agesens mandskab bragt fuldstændig balance i tingene til 14-14, og med 20 minutter tilbage sendte Lasse Pedersen Mors-Thy foran 17-16. Det var holdets første føring siden kampens spæde begyndelse.

Siden scorede begge hold efter behov, så kampen hele tiden vekslede mellem uafgjort og en spinkel Mors-Thy-føring, som midtvejs i anden halvleg lød på 21-20.

En godt skydende Marcus Midtgaard udnyttede siden en Lemvig-udvisning til at øge yderligere til 22-20. Det var hans fjerde scoring på lige så mange forsøg.

Med 10 minutter tilbage på haluret blev det også 23-20 via Andreas Nielsen på stregen, og det fik Lemvig-træner Dennis Bo Jensen til at klaske hånden på timeout-knappen. Her beordrede han sit hold frem i et 5-1-forsvar.

Det offensive forsvar håndterede Mors-Thy i første omgang fint, og Rasmus Henriksen diskede samtidig op med et par store redninger.

Marcus Midtgaards scoring til 26-22 var bare ikke nok. Angrebsfejl, brændte skud og passivt spil efterfulgte siden hinanden, og så kunne hjemmeholdets spillere juble over en uventet sejr. Blot deres anden i sæsonen.