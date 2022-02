Mors-Thy smed føringen til sidst og delte med tophold

HÅNDBOLD:Det var to formstærke mandskaber, som var mødt op i Ceres Arena tirsdag aften, da Mors-Thy Håndbold aflagde Skanderborg Aarhus Håndbold et besøg i HTH Herreligaen.

Hjemmeholdet havde ryddet bordet i sine fire første kampe efter vinterpausen, mens nordvestjyderne havde vist god form med tre sejre i træk.

Der skulle af den grund ikke det store geni til at regne ud, at begge hold ikke kunne fortsætte deres imponerende sejrsstimer. Det blev da også sådan, at begge hold fik brudt stimen, da det blev 26-26 i en ren gyser i de døende minutter.

Mors-Thy måtte se bort fra forsvarsgeneralen Kasper Lindgren. Det var derfor Emil Hansson og Andreas Nielsen, som dannede duo i midterblokken.

Hansson og Nielsen fik en fremragende start og stillede noget nær en Berlinmur op i forsvaret. Udeholdet kunne med den stærke defensiv slå kapital på hurtige kontrastød, og den opskrift resulterede i en hurtig føring på 4-1.

Aarhus Skanderborg fik som kampen skred frem strammet op i den defensive organisation, men tillod indimellem et par store chancer væk. Mors-Thy's effektivitet var dog forsvundet som dug for solen i denne periode af kampen. Det udnyttede værterne til at komme på omgangshøjde ved stillingen 4-4.

Mors-Thy havde derefter fem minutter med et hav af tekniske fejl, men da det blev rettet til og boldomgangen blev en anelse mere sikker, kunne Lasse Pedersen med 10 minutter til pause bringe Mors-Thy foran med 10-7.

Skanderborg Aarhus Håndbold - Mors-Thy Håndbold 26-26 (11-12) Stillinger undervejs: 3-4, 6-5, 7-8, 9-11, (11-12), 13-15, 16-18, 20-23, 23-25, Topscorer, Skanderborg Aarhus: Morten Hempel 6 Mål, Mors-Thy: Lasse Pedersen 8, Erik Toft 4 , Mads Hoxer 4, Bjarke Christensen 4, Emil Hansson 2, Tim Sørensen 2, Axel Franzén 1, Sander Øverjordet 1 Udvisninger: Skanderborg Aarhus 2, Mors Thy 1 VIS MERE

Gassen gik dog en anelse af ballonen frem mod pausen. De tekniske fejl var igen et stort problem for Mors-Thy. Derfor fik Skanderborg Aarhus stille og roligt spist sig ind på Mors-Thy, som dog kunne gå til pause foran med 12-11.

Mors-Thy var igen overbevisende i indledningen af anden halvleg, som de brugte til at øge distancen til værterne med tre mål.

I en til tider sløv håndboldkamp blev tempoet en anelse mere opskruet et stykke inde i anden halvdel af kampen. Det ændrede dog ikke det store på måltavlen, da de to hold skiftevis scorede og brændte. Mors-Thy var derfor fortsat foran med tre mål 45 minutter inde i kampen.

Selvom Skanderborg Aarhus kæmpede bravt for at nærme sig Mors-Thy, så lavede østjyderne alt for mange tekniske fejl, når de havde muligheden for at lukke hullet. Afstanden var stadig på tre scoringer med ni minutter tilbage, da Lasse Pedersen på straffekast bragte Mors-Thy på 25-22.

Men seks målløse minutter for nordvestjyderne betød, at hjemmeholdet med tre minutter tilbage fik bragt total spænding ind i kampen, da Thor Christensen fra stregen udlignede til 25-25.

Det blev dermed en ren gyserafslutning, hvor begge hold fik muligheden for at lukke kampen. Det var Mors-Thy, som sluttede med en matchbold, da de havde sidste angreb ved 26-26. Det løb dog ud i sandet, da Erik Toft fumlede med bolden og tiden løb ud.

Mors-Thy sniger sig med det ene point lige akkurat ind i top-8 et point foran Lemvig-Thyborøn på niendepladsen.