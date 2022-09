Mors-Thy smed sejren væk i drama mod Kolding

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold står stadig noteret for et rundt nul i tabellen for HTH Herreligaen, efter at de mandag aften tabte for tredje kamp på stribe.

Nordvestjyderne så ellers længe ud til at skulle tilføje KIF Kolding sæsonens første nederlag, for de spillede friskt til og førte 23-20 med otte minutter tilbage af opgøret. Rasmus Henriksen stod stærkt i målet, og Frederik Bjerre skød med skarpt i angrebet, så alt så lyst ud.

På tærsklen til sæsonens første sejr gik alting dog skævt for Niels Agesens mandskab. Tekniske fejl, brændte og blokerede skud - samt en udvisning til Marcus Midtgaard for at ramme målmanden i ansigtet - betød, at kampen blot fire minutter senere var vendt på hovedet.

Sander Øverjordet, der inden denne sæson skiftede til Kolding fra netop Mors-Thy, scorede først til 24-23, og siden assisterede nordmanden til 25-23. Dét kom nordvestjyderne ikke tilbage fra.

KIF Kolding - Mors-Thy 26-25 Håndbold, HTH Herreligaen

Pausestilling: 12-12

Mål, KIF Kolding: Bjarke Christensen 7, Benjamin Pedersen 6, Jesper Meinby 5, Sander Øverjordet 3, Jens Peschardt 3, Steven Jacobsen 1, Thomas Boilesen 1.

Mål, Mors-Thy: Frederik Bjerre 6, Marcus Midtgaard 4, Nicolaj Spanggaard 3, Victor Norlyk 3, Mads Thymann 2, Andreas Nielsen 2, Tim Sørensen 2, Lasse Pedersen 1, Kristian Lund Vukman 1, Marcus Norrbrink 1

Udvisninger: KIF Kolding 2, Mors/Thy 4

Tilskuere: 1.507 VIS MERE

Med halvandet minut igen fik Mads Thymann godt nok reduceret hjemmeholdets føring til 25-24, men med seks sekunder igen punkterede Benjamin Pedersen kampen med sit mål til 26-24. Mads Thymanns reduceringsmål til 26-25 faldt nemlig i allersidste sekund.

Mors-Thy kan dermed se tilbage på en aften med skønne spildte kræfter i det sydjyske, hvor de flere gange var i front med tre mål. Blandt andet ved 12-9 i første halvleg. KIF Kolding kom dog på 12-12 ved pausen, og var i front 13-12 i starten af anden halvleg. Det var første og eneste føring til hjemmeholdet - inden den skæbnesvangre slutfase.

KIF Kolding har dermed maksimumpoint efter tre kampe, mens Mors-Thy sammen med Skanderborg-Aarhus, Lemvig/Thyborøn og HC Midtjylland stadig er uden point.