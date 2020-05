Mors-Thy spiller på årets hold i Primo Tours Ligaen

HÅNDBOLD: 11. marts blev sæsonens sidste kamp i Primo Tours Ligaen spillet. Den 7. april erklærede DHF sæsonen for lukket, og kårede ligaens nummer et, Aalborg Håndbold, som mestre.

En afsluttet sæson betyder som regel, at årets hold skal sammensættes - og i år er ingen undtagelse, selvom det er blevet på lidt andre præmisser end normalt.

Det er Divisionsforeningen Håndbold der har kåret årets hold, og det har de gjort på baggrund af begrebet "MEP": Most Effective Player. Her kigger de på indsamlet statistisk materiale for at alle spillede kampe, og det er lykkedes Mors-Thy stregspillere Emil Bergholt at blive en del af det fornemme selskab med 60,77 MEP point.

Ikke nok med det, så er han også en af tre topscorere efter årets sæson. Pladsen deler han med Nikolaj Læsø fra Århus Håndbold og Andreas Flodman fra KIF Kolding.

Årets mestre fra Aalborg Håndbold har ingen spillere med på årets hold.