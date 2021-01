Mors-Thy-spiller skal holde sig VM-klar, hvis landstræneren ringer

HÅNDBOLD:Stortalentet Mads Hoxer Hangaard fra Mors-Thy Håndbold er kommet et skridt tættere på at repræsentere Danmark ved VM i Egypten, der begynder i disse dage.

Grundet skader i den oprindelige bruttotrup på 35 mand har landstræner Nikolaj Jacobsen bedt om at få Mads Hoxer skrevet på listen. Det betyder, at han nu officielt er blandt de reserver, som skal holde sig klar til at springe på et fly til Cairo, hvis der kommer et opkald.

Mors-Thys 20-årige højreback har tidligere optrådt for diverse danske ungdomslandshold, men han har endnu sin debut på A-landsholdet til gode.

I denne sæson har Mads Hoxer Hangaard nettet 71 gange for nordvestjyderne i 18 håndboldligakampe.

På listen over VM-reserver står også Aalborg Håndbolds duo, René Antonsen og Buster Juul, samt de tidligere Aalborg-spillere Martin Larsen og Patrick Wiesmach.