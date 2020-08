Mors-Thy stensikkert videre i pokalen

HÅNDBOLD:Der bør være klasseforskel mellem et etableret ligahold som Mors-Thys og et 2. divisionshold som Rækker Mølle, og det blev der slået et syvtommer søm igennem torsdag aften.

Mors-Thys nye træner, Jonas Ville, førte i sin første betydende kamp sit hold til en sikker sejr på 33-19 foran 200 tilskuere i det vestjyske, som var det højest tilladte i hallen (på grund af corona-restriktioner).

En føring på 16-8 ved pausen blev yderligere udbygget i anden halvleg af Mors-Thy - og ressourcerne blev spredt fornuftigt ud.

Trioen Mads Hoxer, Bjarke Christensen og Jens Dolberg lavede tilsammen 19 af Mors-Thys scoringer.

For Jonas Villes mandskab bliver fokus nu rettet mod yderligere to testkampe mod først Århus Håndbold og siden Lemvig/Thyborøn i næste uge, før det gælder Primo Tours Ligaen.

Her skal Mors-Thy 5. september møde TMS Ringsted hjemme i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing Mors.