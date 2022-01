Mors-Thy taber snæver testkamp - nu venter lokalbrag i ligaen

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold tabte torsdag sin sidste træningskamp med 26-27 til Fredericia Håndbold, inden HTH Herreligaen genoptages.

- Jeg synes, at vores angrebsspil bliver lidt for langsomt, hvor jeg modsat er meget godt tilfreds med vores defensive arbejde. Vi eksperimenterede meget og arbejdede med flere af de ting, som vi har arbejdet med i den her periode samt de ting, som passede i forhold til de spillere, som vi havde. Det gjorde det en del sværere for spillerne at finde en rytme, men jeg er godt tilfreds med det, fortæller cheftræner Niels Agesen omkring kampen.

Mors-Thy har været foruden sine to landsholdsspillere Erik Thorsteinsen Toft og Sander A. Øverjordet samt flere ungdomslandsholdsspillere i opstartsfasen, hvilket har givet cheftræneren nogle udfordringer.

- Jeg synes, vi står et fornuftigt sted i forhold til, at vi har haft noget corona indover, og vi har manglet nogle ungdomsspillere til landsholdet sammen med de to spillere, som er til EM. Det har været svært at finde en træningsrytme og kunne træne godt, som vi gerne har ville i den her periode. Men jeg synes, vi står godt, og det bliver spændende at se, hvor Erik og Sander står, når de kommer tilbage, fortæller cheftræneren fortrøstningsfuldt.

I årets første ligakamp møder Mors-Thy lokalrivalerne fra Aalborg Håndbold, og det er et opgør, som Niels Agesen altid ser frem til.

- Jeg ynder altid at møde de bedste, da det er dem, som vi gerne vil måle os op imod, og det er det, som vi træner for. At få lov til at spille mod futtoget Aalborg, synes jeg bare er en fin start, selvom det ikke er der, hvor vi kan gøre os de største forventninger. Tilgengæld kan vi få lov til at spille frit, hvilket vi også skal for at finde ud af, hvad der skal til, for at vi kan rykke os mod dem, forklarer Mors-Thy-træneren.

Ligesom Mors-Thy har været foruden flere landsholdsspillere, har Aalborg Håndbold ligeledes måtte klare sig uden en håndfuld profiler i opstarten. Det ser Niels Agesen dog ikke nødvendigvis som værende en fordel for nordvestjyderne.

- Det handler meget om, hvordan deres spillere kontra vores spillere kommer hjem igen. De har en kamp to dage før, de møder os, hvor de har mulighed for at spille sammen, så på den måde tror jeg ikke, at vi kan gøre ret meget på den del, fastslår han.

Lokalopgøret mellem Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold spilles 6. februar klokken 14.