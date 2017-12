Mors-Thy tabte i Ribe

RIBE: Mors-Thy har stadig kurs mod slutspillet, men den er en smule mere usikker efter nederlaget lørdag mod Ribe-Esbjerg.

Den vigtige udekamp mod en af de største rivaler i kampen om top otte-placeringerne begyndte ellers lovende for gæsterne, som på stærkt forsvar og fint kontraspil bed fra sig fra start. Lasse Pedersen åbnede med stor skarphed på højre fløj og scorede gæsternes tre første mål - og da norske Erik Toft fik gang i skudarmen, slog gæsterne et hul med en føring på 8-5.

Den fik hjemmeholdet dog neutraliseret inden pausen, og i anden halvleg foregik kampen på Ribe-Esbjergs præmisser - og så endte det med en forholdsvis klar hjemmesejr på 29-25.

- Det var et ærgerligt nederlag. Jeg synes ikke helt, cifrene er troværdige, men i anden halvleg fik Ribe-Esbjerg slået det afgørende hul, fordi vi ikke formåede at løse deres offensive forsvar. Det kunne have set anderledes ud, hvis vi havde slået et søm i i første halvleg. siger MTH-træner Søren Hansen.

Han ærgrer sig over, at nordvestjyderne kom til at halte efter i anden halvleg - og at forsvarsspil i forskellige formationer og et forsøg på at spille syv mod seks aldrig rigtig fik positiv effekt. I stedet rykkede Ribe-Esbjerg midt i anden halvleg foran med seks og stod således med gode muligheder for at overgå Mors-Thys sejr på 29-23 i det første møde og dermed stå med fordelen, såfremt de to hold ender sæsonen med samme pointtal.

- Der var noget taktisk i forhold til det, og det løste drengene flot, siger Søren Hansen, der finder trøst i, at Mors-Thy fik rettet så meget op på modgangen, at nederlaget blev begrænset til fire.

- Men havde vi været bedre i første halvleg og ført med nogle stykker - og scoret nogle hurtige mål i starten af anden halvleg - så havde det set bedre ud. Så skulle de halte efter, siger han uden at sætte en finger på kampens resultat.

- Vi kom aldrig tæt på, og det var fuldt fortjent, at Ribe-Esbjerg endte med at vinde.

Trods nederlaget holder Mors-Thy nytår på en solid sjetteplads og står med gode muligheder for at sikre sig en plads i forårets slutspil.